Ворог вночі вдарив по околицях Миколаєва, поцілив у складське приміщення

На Миколаївщині у ніч проти 10 жовтня сили ППО збили чотири БпЛА типу "Shahed 131/136". Ввечері ворог вдарив по околицях Миколаєва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Учора ввечері, 9 жовтня, о 22:15 ворог атакував інфраструктурний обʼєкт на околицях міста, попередньо крилатими ракетами типу Х-59/Х-69. Виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Пошкоджено складські будівлі. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Протягом минулої доби росіяни FPV-дронами атакували Куцурубську громаду, а також завдали артобстрілів.

Внаслідок чого у с. Солончаки пошкоджено два житлових будинки, у с. Дмитрівка – три житлових будинки, лінію електропередач, газопровід, господарчі споруди, непрацюючий заклад дошкільної освіти та три транспортні засоби. Постраждалих немає.

Крім того, учора, 9 жовтня, о 14:08 ворог атакував м. Очаків Очаківської громади дроном типу FPV. Постраждалих немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Миколаївщині вибухотехніки знищили бойову частину російської ракети з 300 кг вибухівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж