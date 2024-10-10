Ворог вночі вдарив по околицях Миколаєва, поцілив у складське приміщення
На Миколаївщині у ніч проти 10 жовтня сили ППО збили чотири БпЛА типу "Shahed 131/136". Ввечері ворог вдарив по околицях Миколаєва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Учора ввечері, 9 жовтня, о 22:15 ворог атакував інфраструктурний обʼєкт на околицях міста, попередньо крилатими ракетами типу Х-59/Х-69. Виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Пошкоджено складські будівлі. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Протягом минулої доби росіяни FPV-дронами атакували Куцурубську громаду, а також завдали артобстрілів.
Внаслідок чого у с. Солончаки пошкоджено два житлових будинки, у с. Дмитрівка – три житлових будинки, лінію електропередач, газопровід, господарчі споруди, непрацюючий заклад дошкільної освіти та три транспортні засоби. Постраждалих немає.
Крім того, учора, 9 жовтня, о 14:08 ворог атакував м. Очаків Очаківської громади дроном типу FPV. Постраждалих немає.
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