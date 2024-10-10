РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9644 посетителя онлайн
Новости
2 099 8

Нацполиция провела обыски в компании "Автомагістраль-Південь": изъяли документы по проведению ремонтных работ с 2020 по 2024 год

Будівництво копанії Автомагістраль-Південь

Правоохранители в ходе обысков компании "Автомагістраль-Південь" изъяли проектные и исполнительные документы по проведению ремонтных работ с 2020 по 2024 год. При этом работа компании не заблокирована.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУ Нацполиции Украины в ответ на запрос издания РБК-Украина.

В ответе сообщили, что следователи изъяли проектные и исполнительные документы по отдельным объектам критической инфраструктуры с целью их исследования относительно умышленного завышения стоимости работ.

При этом какая-либо документация по строительству фортификационных сооружений на Покровском направлении не была изъята. Также не изымались электронные ключи и другие технические средства, что могло повлечь блокировку в работе компании.

"Проведенные следственные действия в этом уголовном производстве никак не препятствуют возведению фортификационных сооружений и не препятствуют осуществлению содержания прифронтовых дорог", - отметили в ответе на запрос.

Что известно о компании "Автомагістраль-Південь"?

"Автомагістраль-Південь" является главным подрядчиком "Большого строительства". Кроме того, компания занимается фортификационными работами вдоль линии фронта, в частности на Покровском направлении.

"Автомагістраль-Південь"  позиционирует себя как лидера дорожного и инфраструктурного строительства в Украине. Как указано на ее официальном сайте, компания занимается строительством новых скоростных магистралей, транспортных развязок, мостов, гидротехнических сооружений и аэродромных комплексов. Компания по объемам работ присутствует в большинстве регионов.

В 2023 году "Автомагістраль-Південь" запустила первую нитку водопровода для Кривого Рога. Водопровод начали строить после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Читайте также: Подрядчик по фортификации Покровского направления заявил, что остановил работы из-за действий полиции

Автор: 

обыск (1932) Нацполиция (16714) строительство (2006)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ага. то, як з цигарками.
щось тужились, перділи, а контрабас процвітає і не париться.
дороги, до золота жила зе!шобли.
хто ж дозволить, до неї доторкатися?
ну, хіба, що, перед буржуями фокуси показувати.
показать весь комментарий
10.10.2024 09:57 Ответить
Тільки за шантаж по фортифікаціях там треба перестріляють все керовництво, а виживших відправити оборонять ті фортифікації...
показать весь комментарий
10.10.2024 09:59 Ответить
Малий відкат на "верх".... От і страждають.
А, можливо, асфальту поклали більше ніж закупили?.
показать весь комментарий
10.10.2024 10:05 Ответить
а шо такоє откати не додали
показать весь комментарий
10.10.2024 10:06 Ответить
мало занесли зеленим виродкам з великого крадівництва....
показать весь комментарий
10.10.2024 10:21 Ответить
Ого, ви такими темпами ще на Зєлю вийдете
показать весь комментарий
10.10.2024 10:30 Ответить
Згодом Гетьманцев публічно скаже, що злочинність перемогла правоохоронні органи і все повернеться на круги своя...
показать весь комментарий
10.10.2024 11:55 Ответить
Татаров ховає хвости єрмака і його слуги ЗЕ . Документи спалять або перепишуть
показать весь комментарий
10.10.2024 18:04 Ответить
 
 