Нацполиция провела обыски в компании "Автомагістраль-Південь": изъяли документы по проведению ремонтных работ с 2020 по 2024 год
Правоохранители в ходе обысков компании "Автомагістраль-Південь" изъяли проектные и исполнительные документы по проведению ремонтных работ с 2020 по 2024 год. При этом работа компании не заблокирована.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУ Нацполиции Украины в ответ на запрос издания РБК-Украина.
В ответе сообщили, что следователи изъяли проектные и исполнительные документы по отдельным объектам критической инфраструктуры с целью их исследования относительно умышленного завышения стоимости работ.
При этом какая-либо документация по строительству фортификационных сооружений на Покровском направлении не была изъята. Также не изымались электронные ключи и другие технические средства, что могло повлечь блокировку в работе компании.
"Проведенные следственные действия в этом уголовном производстве никак не препятствуют возведению фортификационных сооружений и не препятствуют осуществлению содержания прифронтовых дорог", - отметили в ответе на запрос.
Что известно о компании "Автомагістраль-Південь"?
"Автомагістраль-Південь" является главным подрядчиком "Большого строительства". Кроме того, компания занимается фортификационными работами вдоль линии фронта, в частности на Покровском направлении.
"Автомагістраль-Південь" позиционирует себя как лидера дорожного и инфраструктурного строительства в Украине. Как указано на ее официальном сайте, компания занимается строительством новых скоростных магистралей, транспортных развязок, мостов, гидротехнических сооружений и аэродромных комплексов. Компания по объемам работ присутствует в большинстве регионов.
В 2023 году "Автомагістраль-Південь" запустила первую нитку водопровода для Кривого Рога. Водопровод начали строить после подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
щось тужились, перділи, а контрабас процвітає і не париться.
дороги, до золота жила зе!шобли.
хто ж дозволить, до неї доторкатися?
ну, хіба, що, перед буржуями фокуси показувати.
А, можливо, асфальту поклали більше ніж закупили?.