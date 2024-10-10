Нацполиция провела обыски в компании "Автомагістраль-Південь": изъяли документы по проведению ремонтных работ с 2020 по 2024 год

Правоохранители в ходе обысков компании "Автомагістраль-Південь" изъяли проектные и исполнительные документы по проведению ремонтных работ с 2020 по 2024 год. При этом работа компании не заблокирована.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУ Нацполиции Украины в ответ на запрос издания РБК-Украина.

В ответе сообщили, что следователи изъяли проектные и исполнительные документы по отдельным объектам критической инфраструктуры с целью их исследования относительно умышленного завышения стоимости работ.

При этом какая-либо документация по строительству фортификационных сооружений на Покровском направлении не была изъята. Также не изымались электронные ключи и другие технические средства, что могло повлечь блокировку в работе компании.

"Проведенные следственные действия в этом уголовном производстве никак не препятствуют возведению фортификационных сооружений и не препятствуют осуществлению содержания прифронтовых дорог", - отметили в ответе на запрос.

Что известно о компании "Автомагістраль-Південь"?

"Автомагістраль-Південь" является главным подрядчиком "Большого строительства". Кроме того, компания занимается фортификационными работами вдоль линии фронта, в частности на Покровском направлении.

"Автомагістраль-Південь" позиционирует себя как лидера дорожного и инфраструктурного строительства в Украине. Как указано на ее официальном сайте, компания занимается строительством новых скоростных магистралей, транспортных развязок, мостов, гидротехнических сооружений и аэродромных комплексов. Компания по объемам работ присутствует в большинстве регионов.

В 2023 году "Автомагістраль-Південь" запустила первую нитку водопровода для Кривого Рога. Водопровод начали строить после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Читайте также: Подрядчик по фортификации Покровского направления заявил, что остановил работы из-за действий полиции