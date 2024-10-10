Нацполіція провела обшуки в компанії "Автомагістраль-Південь": вилучили документи щодо проведення ремонтних робіт з 2020 по 2024 рік

Правоохоронці у ході обшуків компанії "Автомагістраль-Південь" вилучили проєктні та виконавчі документи щодо проведення ремонтних робіт з 2020 по 2024 рік. При цьому роботу компанії не заблоковано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ГУ Нацполіції України у відповідь на запит видання РБК-Україна.

У відповіді повідомили, що слідчі вилучили проєктні та виконавчі документи щодо окремих об'єктів критичної інфраструктури з метою їх дослідження щодо умисного завищення вартості робіт.

При цьому будь-яку документацію щодо будівництва фортифікаційних споруд на Покровському напрямку не було вилучено. Також не вилучалися електронні ключі та інші технічні засоби, що могло спричинити блокування в роботі компанії.

"Проведені слідчі дії у цьому кримінальному провадженні ніяк не перешкоджають зведенню фортифікаційних споруд та не перешкоджають здійсненню утримання прифронтових доріг", - зазначили у відповіді на запит.

Що відомо про компанію "Автомагістраль-Південь"?

"Автомагістраль-Південь" є головним підрядником "Великого будівництва". Крім того, компанія займається фортифікаційними роботами вздовж лінії фронту, зокрема на Покровському напрямку.

"Автомагістраль-Південь" позиціонує себе як лідера дорожнього та інфраструктурного будівництва в Україні. Як вказано на її офіційному сайті, компанія займається будівництвом нових швидкісних магістралей, транспортних розв’язок, мостів, гідротехнічних споруд та аеродромних комплексів. Компанія за обсягами робіт присутня у більшості регіонів.

У 2023 році "Автомагістраль-Південь" запустила першу нитку водогону для Кривого Рогу. Водогін почали будувати після підриву росіянами Каховської ГЕС.

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