На Запорожской АЭС возобновлено подключение к резервной электролинии, - МАГАТЭ

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС восстановили подключение к линии электропередач напряжением 150 киловольт (кВ), которая может использоваться как резервный вариант для станции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете МАГАТЭ.

"Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) возобновила подключение к линии электропередач напряжением 150 киловольт (кВ), которая может быть использована как резервный вариант для станции, хотя поставки электроэнергии, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций, остается нестабильным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что линия 150 кВ, которая соединяет станцию с распределительным пунктом расположенной рядом Запорожской ТЭС, была повреждена в результате обстрела в конце прошлого месяца.

"Однако на этой неделе команда МАГАТЭ, которая находится на ЗАЭС, была проинформирована о том, что ремонтные работы завершены и линия снова доступна в случае необходимости", - отмечается в сообщении.

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В МАГАТЭ сообщили, что в течение последней недели эксперты агентства продолжала слышать взрывы, в том числе несколько взрывов вблизи ЗАЭС, однако информация о повреждении станции не поступала.

Напомним, в начале октября из-за российской атаки на энергообъект была повреждена одна из воздушных литий, питающих ЗАЭС. 2 октября энергетикам удалось восстановить воздушную линию 330 кВ.