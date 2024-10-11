На Запорізькій АЕС відновлено підключення до резервної електролінії, - МАГАТЕ

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС відновили підключення до лінії електропередач напругою 150 кіловольтів (кВ), яка може використовуватися як резервний варіант для станції

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті МАГАТЕ.

"Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) відновила підключення до лінії електропередач напругою 150 кіловольтів (кВ), яка може бути використана як резервний варіант для станції, хоча постачання електроенергії, необхідної для охолодження реактора та інших важливих функцій, залишається нестабільним", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лінія 150 кВ, яка з'єднує станцію з розподільчим пунктом розташованої поруч Запорізької ТЕС, була пошкоджена в результаті обстрілу наприкінці минулого місяця.

"Однак цього тижня команда МАГАТЕ, яка перебуває на ЗАЕС, була поінформована про те, що ремонтні роботи завершені і лінія знову доступна у разі потреби", - зазначається у повідомленні.

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У МАГАТЕ повідомили, що протягом останнього тижня експерти агентства продовжувала чути вибухи, в тому числі кілька вибухів поблизу ЗАЕС, однак інформація про пошкодження станції не надходила.

Нагадаємо, на початку жовтня через російську атаку на енергооб'єкт була пошкоджена одна з повітряних літій, що живлять ЗАЕС. 2 жовтня енергетикам вдалося відновити повітряну лінію 330 кВ