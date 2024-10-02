Енергетики відновили пошкоджену через російські обстріли лінію живлення ЗАЕС, - "Укренерго"

Ремонтні бригади "Укренерго" відновили пошкоджену внаслідок російського обстрілу повітряну лінію 330 кВ, яка живить Запорізьку АЕС.

Про це повідомили в "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Пошкоджена внаслідок російського обстрілу повітряна лінія 330 кВ – знову в роботі", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" нагадали, що вчора, 1 жовтня через російську атаку на енергооб’єкт – одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена.

Ремонтні бригади більше доби чекали дозволу для того, щоб почати ремонт і відновити живлення.

Через постійні обстріли з боку окупантів отримати дозвіл на проведення робіт вдалося тільки сьогодні, 2 жовтня.

"Наразі окупована ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями", - додали в "Украенерго".

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