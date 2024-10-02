РУС
Энергетики возобновили поврежденную из-за российских обстрелов линию питания ЗАЭС, - "Укрэнерго"

Вдалося відновити лінію, що живить ЗАЕС

Ремонтные бригады "Укрэнерго" восстановили поврежденную в результате российского обстрела воздушную линию 330 кВ, которая питает Запорожскую АЭС.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Поврежденная в результате российского обстрела воздушная линия 330 кВ снова в работе", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что вчера, 1 октября, из-за российской атаки на энергообъект одна из воздушных линий, питающих ЗАЭС, была повреждена.

Ремонтные бригады более суток ждали разрешения для того, чтобы начать ремонт и восстановить питание.

Из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов получить разрешение на проведение работ удалось только сегодня, 2 октября.

"Сейчас оккупированная ЗАЭС имеет возможность получать электроэнергию как по основной, так и по резервной линиям", - добавили в "Украэнерго".

Молодці. Преміі накинули?
показать весь комментарий
02.10.2024 23:21 Ответить
И !?
показать весь комментарий
02.10.2024 23:56 Ответить
Навіщо живити те що не контролюєте?
показать весь комментарий
02.10.2024 23:58 Ответить
Може я ще чогось не розумію? Навже захоплена вже майже 3-ри роки Орками ЗАЕС виробляє електрику яка йде в Україну? Про що ця стаття?
показать весь комментарий
03.10.2024 00:41 Ответить
 
 