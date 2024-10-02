Энергетики возобновили поврежденную из-за российских обстрелов линию питания ЗАЭС, - "Укрэнерго"

Ремонтные бригады "Укрэнерго" восстановили поврежденную в результате российского обстрела воздушную линию 330 кВ, которая питает Запорожскую АЭС.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Поврежденная в результате российского обстрела воздушная линия 330 кВ снова в работе", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что вчера, 1 октября, из-за российской атаки на энергообъект одна из воздушных линий, питающих ЗАЭС, была повреждена.

Ремонтные бригады более суток ждали разрешения для того, чтобы начать ремонт и восстановить питание.

Из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов получить разрешение на проведение работ удалось только сегодня, 2 октября.

"Сейчас оккупированная ЗАЭС имеет возможность получать электроэнергию как по основной, так и по резервной линиям", - добавили в "Украэнерго".

