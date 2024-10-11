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Рашисты сбросили на Белопольскую громаду на Сумщине мины, которые могут самоликвидироваться

Окупанти скинули на Білопільську громаду в Сумській області міни з терміном самоліквідації

10 октября российские военные сбросили на Белопольскую громаду в Сумской области мины, которые могут самостоятельно взорваться в течение 16-24 часов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспільному сообщил председатель гроамды Юрий Зарко.

"Ситуация касается Муховки и других соседних приграничных сел. Обстрел произошел около 22:00 10 октября. Сейчас работают специалисты над выявлением этих мин", - рассказал он.

По его словам, время самоликвидации такой мины - 16-24 часа. Она может срабатывать на движение или на металл.

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В течение суток 10 октября в Белопольской громаде зафиксированы пуски КАБ.

Также российские военные били по Белополью с FPV-дрона, сбросили взрывное устройство с беспилотника. Были минометный и танковый обстрелы.

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обстрел (27672) Сумская область (3258) мина (306)


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Ну а ми звичайно территорію агрессорів не мінуємо. Бо там живуть люди, а тут ні.
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11.10.2024 12:38 Ответить
 
 