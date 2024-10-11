Рашисти скинули на Білопільську громаду на Сумщині міни, що можуть самоліквідуватися

10 жовтня російські військові скинули на Білопільску громаду в Сумській області міни, що можуть самостійно вибухнути впродовж 16-24 годин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Суспільному повідомив голова громади Юрій Зарко.

"Ситуація стосується Мухівки та інших сусідніх прикордонних сіл. Обстріл стався близько 22:00 10 жовтня. Зараз працюють спеціалісти над виявленням цих мін", - розповів він.

За його словами, час самоліквідації такої міни - 16-24 години. Вона може спрацьовувати на рух або на метал.

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Протягом доби 10 жовтня у Білопільській громаді зафіксовано пуски КАБ.

Також російські військові били по Білопіллю з FPV-дрона, скинули вибуховий пристрій з безпілотника. Були мінометний і танковий обстріли.