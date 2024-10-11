Рашисти скинули на Білопільську громаду на Сумщині міни, що можуть самоліквідуватися
10 жовтня російські військові скинули на Білопільску громаду в Сумській області міни, що можуть самостійно вибухнути впродовж 16-24 годин.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Суспільному повідомив голова громади Юрій Зарко.
"Ситуація стосується Мухівки та інших сусідніх прикордонних сіл. Обстріл стався близько 22:00 10 жовтня. Зараз працюють спеціалісти над виявленням цих мін", - розповів він.
За його словами, час самоліквідації такої міни - 16-24 години. Вона може спрацьовувати на рух або на метал.
Протягом доби 10 жовтня у Білопільській громаді зафіксовано пуски КАБ.
Також російські військові били по Білопіллю з FPV-дрона, скинули вибуховий пристрій з безпілотника. Були мінометний і танковий обстріли.
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Jolli Rabbit
показати весь коментар11.10.2024 12:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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