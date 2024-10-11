На фронте произошло 146 боевых столкновений, больше всего на Кураховском и Купянском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 146 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Враг нанес 59 авиационных ударов, в частности, задействовал 88 КАБ, и 602 удара дронами-камикадзе, совершил более 3700 обстрелов позиций наших войск.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы один раз безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Тихого.

Двадцать один раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Кучеровки, Синьковки, Кругляковки и Песчаного. В настоящее время продолжаются девять боестолкновений в районах Степной Новоселовки, Кругляковки, Петропавловки и Колесниковки.

Боевые действия на Донетчине

Семь атак врага в настоящее время отражают украинские воины вблизи Грековки, Новомихайловки, Тернов и Заречного на Лиманском направлении. Двенадцать штурмовых действий врага в течение дня было остановлено неподалеку Макеевки, Новосадового, Невского, Белогоровки и Катериновки.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, но нанес авиационный удар по Ясногоровке.

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На Краматорском направлении завершились неудачей пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Калиновки, Часова Яра, Ивановского и Ступочек. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня 13 раз штурмовали в районе Торецка. Продолжаются боевые действия в семи локациях - враг давит, пытаясь продвинуться в районе Торецка.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня, в общем, совершил 19 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Селидово, Мирнограда и Лисовки. По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 126 и ранили 182 оккупанта. Уничтожено семь боевых бронированных машин, 10 единиц автомобильной техники, девять мотоциклов. Также повреждены четыре танка, шесть боевых бронированных машин, четыре единицы автомобильной техники и одна РСЗО БМ-21 "Град".

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 32 боевых столкновения. Террористы, при поддержке авиации, пытались продвинуться в районах Новоселидовки, Максимильяновки, Измайловки, Горняка, Звездного, Курахово, Желанного Второго, Цукурино, Кураховки, Константиновки, Катериновки, Антоновки и Водяного. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Времевском направлении в течение дня отражені восемь атак вражеских подразделений в районах населенных пунктов Богоявленка, Золотая Нива, Ровнополь, Новоукраинское, идет семь боев в районах Новодаровки, Левадного и Ольговского. Во время наступательных действий противник активно применял авиацию.

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Ситуация на других направлениях

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях противник наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении три вражеских штурма потерпели неудачу.

Продолжается операция в Курской области РФ. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 16 авиаударах с применением 21 КАБ.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.