По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ носителя "Кинжалов" - самолета МиГ-31К
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!" - предупредили в ВС.
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3биття Х-47М2 "Кинджал" нeможливе PATRIOToм на маршовій ділянці.
На марші збити неможливо. Вони у стратосфері.
Тому що ракети "Кинджал" на основному відрізку траєкторії летять на висоті 40-50 км - вище, ніж може діставати PATRIOT.
Ракети MIM-104F PAC-3, які є в розпорядженні українських установок PATRIOT, можуть діставати цілі на висоті 20 км.
І навіть новіший варіант цих ракет MIM-104F PAC-3 MSE, якби він був у України, не зміг би збити "Кинджал" "на марші" - їхня "стеля" 36 км.
Iснують протиракетні комплекси, які теоретично здатні збивати "Кинджали" на маршовій ділянці - наприклад, ізраїльські Arrow-3 (Hetz 3), розраховані на знищення стратегічних ракет на висотах до 100 км.
Тому ці ракети рухаються по балістичній траєкторії, що віддалено нагадує велику дугу над землею.
Українські протиракетні сили збивали "Кинджали" лише тоді, коли ті знижалися та уповільнювалися для заходу на ціль.