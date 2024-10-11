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Новости Война
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По всей Украине объявлена ​​воздушная тревога из-за взлета в РФ носителя "Кинжалов" - самолета МиГ-31К

кинжал,кинджал

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!" - предупредили в ВС.

Читайте также: Силы ПВО сбили 29 ударных БПЛА, еще 31 локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Воздушные силы (2383) воздушная тревога (803)


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це ті , що в бульбашандії7
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11.10.2024 23:29 Ответить
якщо там "заховались" всі три, які здатні виконувати бойове завдання, то інших боєздатних бортів на росії вже не залишилось.
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12.10.2024 00:15 Ответить
взагалі то до Мачулищ перелетіли ніби тільки два борти. Один залишився або у Саваслєйці, або перелетів до Моздоку.
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12.10.2024 00:18 Ответить
BBC

3биття Х-47М2 "Кинджал" нeможливе PATRIOToм на маршовій ділянці.

На марші збити неможливо. Вони у стратосфері.

Тому що ракети "Кинджал" на основному відрізку траєкторії летять на висоті 40-50 км - вище, ніж може діставати PATRIOT.
Ракети MIM-104F PAC-3, які є в розпорядженні українських установок PATRIOT, можуть діставати цілі на висоті 20 км.

І навіть новіший варіант цих ракет MIM-104F PAC-3 MSE, якби він був у України, не зміг би збити "Кинджал" "на марші" - їхня "стеля" 36 км.

Iснують протиракетні комплекси, які теоретично здатні збивати "Кинджали" на маршовій ділянці - наприклад, ізраїльські Arrow-3 (Hetz 3), розраховані на знищення стратегічних ракет на висотах до 100 км.
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11.10.2024 23:38 Ответить
Винищувач МіГ-31К підіймається на висоту до 12-16 км, де здійснює пуск. Після цього балістична ракета робить "гірку", бо вона не може летіти горизонтально, адже одразу почне знижуватися. У неї не несучий фюзеляж і її підтримує в повітрі тільки те, що вона рухається під кутом й двигун компенсує якусь частину її ваги.
Тому ці ракети рухаються по балістичній траєкторії, що віддалено нагадує велику дугу над землею.

Українські протиракетні сили збивали "Кинджали" лише тоді, коли ті знижалися та уповільнювалися для заходу на ціль.
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11.10.2024 23:42 Ответить
Их оставалось только трое..
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12.10.2024 07:45 Ответить
 
 