Силы ПВО сбили 29 ударных БПЛА, еще 31 локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Ночью войска РФ атаковали Украину двумя ракетами и 66 беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"В ночь на 11 октября 2024 года противник атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" (район пусков - ВОТ Крыма), управляемой авиационной ракетой Х-31П (из воздушного пространства над акваторией Черного моря), 66-ю ударным БПЛА (район пусков - Курск, рф)", - говорится в сообщении.
К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 11.00 в результате противовоздушного боя сбито 29 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях.
31 вражеский беспилотник локально потерян в разных регионах Украины, вероятно, в результате активного противодействия РЭБ. Два ударных БПЛА вернули в направлении России", - говорится в сообщении.
Четыре БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается, отметили в Воздушных силах.
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Це як "ситуація складна контрольована"
А не локаційно...? - рухомі вогневі групи що кажуть???
Майже половину "посадили" з допомогою РЕБів!! Це круто!
Ще б трохи більше відправляти "взад" на рашку, то було б просто супер.