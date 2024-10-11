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Силы ПВО сбили 29 ударных БПЛА, еще 31 локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Вночі сили ППО збили29 безпілотників, ще 31 БпЛА локаційно втрачено

Ночью войска РФ атаковали Украину двумя ракетами и 66 беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В ночь на 11 октября 2024 года противник атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" (район пусков - ВОТ Крыма), управляемой авиационной ракетой Х-31П (из воздушного пространства над акваторией Черного моря), 66-ю ударным БПЛА (район пусков - Курск, рф)", - говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 11.00 в результате противовоздушного боя сбито 29 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях.

31 вражеский беспилотник локально потерян в разных регионах Украины, вероятно, в результате активного противодействия РЭБ. Два ударных БПЛА вернули в направлении России", - говорится в сообщении.

Четыре БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается, отметили в Воздушных силах.

Читайте также: Украину атакуют вражеские беспилотники: воздушная тревога объявлена ​​в ряде областей (обновлено)

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Автор: 

ПВО (2818) Воздушные силы (2390) Шахед (1124)


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"Локаційно втрачено" - відмазка ....
Це як "ситуація складна контрольована"
А не локаційно...? - рухомі вогневі групи що кажуть???
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11.10.2024 11:49 Ответить
Мобільні групи працюють лише біля охороняємих об'єктів.
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11.10.2024 11:57 Ответить
за них хто надає інфу? ПС? СВ? Чи Ви?
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11.10.2024 12:01 Ответить
Скоріш за все це не шахеди а гербери, для відволікання ппо. Вони літають годинами а потім у них закінчуеться паливо і вони падають.
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11.10.2024 13:21 Ответить
Молодці наші ППО!
Майже половину "посадили" з допомогою РЕБів!! Це круто!
Ще б трохи більше відправляти "взад" на рашку, то було б просто супер.
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11.10.2024 11:52 Ответить
Дійсно добре , що наші хлопці навчилися іх глушити РЕБами 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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11.10.2024 14:36 Ответить
 
 