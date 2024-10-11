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Сили ППО збили 29 ударних БпЛА, ще 31 локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Вночі сили ППО збили29 безпілотників, ще 31 БпЛА локаційно втрачено

Вночі війська РФ атакували Україну двома ракетами та 66 безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 11 жовтня 2024 року противник атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М (район пусків – ТОТ Криму), керованою авіаційною ракетою Х-31П (із повітряного простору над акваторією Чорного моря), 66-ма ударним БпЛА (район пусків – Курськ, рф)", - йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 11.00 в результаті протиповітряного бою збито 29 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях.

31 ворожий безпілотник локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Два ударні БпЛА повернули у напрямку Росії", - йдеться в повідомленні.

Чотири БпЛА перебувають в повітряному просторі України. Бойова робота триває, зазначили у Повітряних силах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україну атакують ворожі безпілотники: повітряна тривога оголошена у низці областей (оновлено)

Інфографіка

Автор: 

ППО (3258) Повітряні сили (2730) Шахед (1128)


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"Локаційно втрачено" - відмазка ....
Це як "ситуація складна контрольована"
А не локаційно...? - рухомі вогневі групи що кажуть???
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11.10.2024 11:49 Відповісти
Мобільні групи працюють лише біля охороняємих об'єктів.
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11.10.2024 11:57 Відповісти
за них хто надає інфу? ПС? СВ? Чи Ви?
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11.10.2024 12:01 Відповісти
Скоріш за все це не шахеди а гербери, для відволікання ппо. Вони літають годинами а потім у них закінчуеться паливо і вони падають.
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11.10.2024 13:21 Відповісти
Молодці наші ППО!
Майже половину "посадили" з допомогою РЕБів!! Це круто!
Ще б трохи більше відправляти "взад" на рашку, то було б просто супер.
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11.10.2024 11:52 Відповісти
Дійсно добре , що наші хлопці навчилися іх глушити РЕБами 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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11.10.2024 14:36 Відповісти
 
 