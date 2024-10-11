Сили ППО збили 29 ударних БпЛА, ще 31 локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Вночі війська РФ атакували Україну двома ракетами та 66 безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 11 жовтня 2024 року противник атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М (район пусків – ТОТ Криму), керованою авіаційною ракетою Х-31П (із повітряного простору над акваторією Чорного моря), 66-ма ударним БпЛА (район пусків – Курськ, рф)", - йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 11.00 в результаті протиповітряного бою збито 29 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях.

31 ворожий безпілотник локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Два ударні БпЛА повернули у напрямку Росії", - йдеться в повідомленні.

Чотири БпЛА перебувають в повітряному просторі України. Бойова робота триває, зазначили у Повітряних силах.

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