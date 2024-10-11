По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ носія "Кинджалів" - літака МіГ-31К (оновлено)
По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!", - попередили у ПС.
23:56 відбій загрози. Тривога тривала 36 хвилин.
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3биття Х-47М2 "Кинджал" нeможливе PATRIOToм на маршовій ділянці.
На марші збити неможливо. Вони у стратосфері.
Тому що ракети "Кинджал" на основному відрізку траєкторії летять на висоті 40-50 км - вище, ніж може діставати PATRIOT.
Ракети MIM-104F PAC-3, які є в розпорядженні українських установок PATRIOT, можуть діставати цілі на висоті 20 км.
І навіть новіший варіант цих ракет MIM-104F PAC-3 MSE, якби він був у України, не зміг би збити "Кинджал" "на марші" - їхня "стеля" 36 км.
Iснують протиракетні комплекси, які теоретично здатні збивати "Кинджали" на маршовій ділянці - наприклад, ізраїльські Arrow-3 (Hetz 3), розраховані на знищення стратегічних ракет на висотах до 100 км.
Тому ці ракети рухаються по балістичній траєкторії, що віддалено нагадує велику дугу над землею.
Українські протиракетні сили збивали "Кинджали" лише тоді, коли ті знижалися та уповільнювалися для заходу на ціль.