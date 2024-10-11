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По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ носія "Кинджалів" - літака МіГ-31К (оновлено)

кинжал,кинджал

По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!", - попередили у ПС.

23:56 відбій загрози. Тривога тривала 36 хвилин.

Також читайте: Сили ППО збили 29 ударних БпЛА, ще 31 локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Повітряні сили (2730) повітряна тривога (931)


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це ті , що в бульбашандії7
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11.10.2024 23:29 Відповісти
якщо там "заховались" всі три, які здатні виконувати бойове завдання, то інших боєздатних бортів на росії вже не залишилось.
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12.10.2024 00:15 Відповісти
взагалі то до Мачулищ перелетіли ніби тільки два борти. Один залишився або у Саваслєйці, або перелетів до Моздоку.
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12.10.2024 00:18 Відповісти
BBC

3биття Х-47М2 "Кинджал" нeможливе PATRIOToм на маршовій ділянці.

На марші збити неможливо. Вони у стратосфері.

Тому що ракети "Кинджал" на основному відрізку траєкторії летять на висоті 40-50 км - вище, ніж може діставати PATRIOT.
Ракети MIM-104F PAC-3, які є в розпорядженні українських установок PATRIOT, можуть діставати цілі на висоті 20 км.

І навіть новіший варіант цих ракет MIM-104F PAC-3 MSE, якби він був у України, не зміг би збити "Кинджал" "на марші" - їхня "стеля" 36 км.

Iснують протиракетні комплекси, які теоретично здатні збивати "Кинджали" на маршовій ділянці - наприклад, ізраїльські Arrow-3 (Hetz 3), розраховані на знищення стратегічних ракет на висотах до 100 км.
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11.10.2024 23:38 Відповісти
Винищувач МіГ-31К підіймається на висоту до 12-16 км, де здійснює пуск. Після цього балістична ракета робить "гірку", бо вона не може летіти горизонтально, адже одразу почне знижуватися. У неї не несучий фюзеляж і її підтримує в повітрі тільки те, що вона рухається під кутом й двигун компенсує якусь частину її ваги.
Тому ці ракети рухаються по балістичній траєкторії, що віддалено нагадує велику дугу над землею.

Українські протиракетні сили збивали "Кинджали" лише тоді, коли ті знижалися та уповільнювалися для заходу на ціль.
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11.10.2024 23:42 Відповісти
Их оставалось только трое..
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12.10.2024 07:45 Відповісти
 
 