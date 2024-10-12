Остин и Гили обсудили поддержку Украины

Министр обороны США Ллойд Остин пообщался со своим британским коллегой Джоном Гили по телефону, во время разговора они обсудили ситуацию в Украине, конфликт на Ближнем Востоке и другие актуальные вопросы.

Об этом сообщили в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оба министра подтвердили свою решимость поддерживать Украину в условиях неоправданной и неспровоцированной войны России", - отметили в американском оборонном ведомстве.

Читайте также: Умеров после встречи с Гили: На фронте появится больше САУ AS-90. Есть хорошие новости о дальнобойном оружии

Стороны также согласились с важностью сдерживания Ирана и поддерживаемых им группировок от дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.