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Остин и Гили обсудили поддержку Украины

Ллойд Остін та Джон Гілі

Министр обороны США Ллойд Остин пообщался со своим британским коллегой Джоном Гили по телефону, во время разговора они обсудили ситуацию в Украине, конфликт на Ближнем Востоке и другие актуальные вопросы.

Об этом сообщили в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оба министра подтвердили свою решимость поддерживать Украину в условиях неоправданной и неспровоцированной войны России", - отметили в американском оборонном ведомстве.

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Стороны также согласились с важностью сдерживания Ирана и поддерживаемых им группировок от дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Автор: 

помощь (7855) Остин Ллойд (420) Гилли Джон (47)


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Панове, на часі завершувати обговорення і розпочинати рішучу анігіляцію кацапстану - перетворення на десятки демократичних, миролюбних і україноцентричних країнок.
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11.10.2024 23:59 Ответить
Нічого про Україну без України
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12.10.2024 06:11 Ответить
Якщо хто не в курсі , то позавчора Іран провів підземний вибух ядерного пристрою ( чи вже бомби ?) , так що шановний глибоко стурбовано обісравшийся Захід , проблеми у вас тільки починаються .
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12.10.2024 07:54 Ответить
 
 