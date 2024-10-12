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Остин и Гили обсудили поддержку Украины
Министр обороны США Ллойд Остин пообщался со своим британским коллегой Джоном Гили по телефону, во время разговора они обсудили ситуацию в Украине, конфликт на Ближнем Востоке и другие актуальные вопросы.
Об этом сообщили в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Оба министра подтвердили свою решимость поддерживать Украину в условиях неоправданной и неспровоцированной войны России", - отметили в американском оборонном ведомстве.
Стороны также согласились с важностью сдерживания Ирана и поддерживаемых им группировок от дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
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Ihor Ihor #577453
показать весь комментарий11.10.2024 23:59 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
12345 #593783
показать весь комментарий12.10.2024 06:11 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Леонид Тищенко #456549
показать весь комментарий12.10.2024 07:54 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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