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Новини Допомога Україні
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Остін та Гілі обговорили підтримку України

Ллойд Остін та Джон Гілі

Міністр оборони США Ллойд Остін поспілкувався зі своїм британським колегою Джоном Гілі телефоном, під час розмови вони обговорили ситуацію в Україні, конфлікт на Близькому Сході та інші актуальні питання.

Про це повідомили у Пентагоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Обидва міністри підтвердили свою рішучість підтримувати Україну в умовах невиправданої та неспровокованої війни Росії", - зауважили в американському оборонному відомстві.

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Сторони також погодилися з важливістю стримування Ірану та підтримуваних ним угруповань від подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Автор: 

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Панове, на часі завершувати обговорення і розпочинати рішучу анігіляцію кацапстану - перетворення на десятки демократичних, миролюбних і україноцентричних країнок.
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11.10.2024 23:59 Відповісти
Нічого про Україну без України
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12.10.2024 06:11 Відповісти
Якщо хто не в курсі , то позавчора Іран провів підземний вибух ядерного пристрою ( чи вже бомби ?) , так що шановний глибоко стурбовано обісравшийся Захід , проблеми у вас тільки починаються .
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12.10.2024 07:54 Відповісти
 
 