Остін та Гілі обговорили підтримку України

Міністр оборони США Ллойд Остін поспілкувався зі своїм британським колегою Джоном Гілі телефоном, під час розмови вони обговорили ситуацію в Україні, конфлікт на Близькому Сході та інші актуальні питання.

Про це повідомили у Пентагоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Обидва міністри підтвердили свою рішучість підтримувати Україну в умовах невиправданої та неспровокованої війни Росії", - зауважили в американському оборонному відомстві.

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Сторони також погодилися з важливістю стримування Ірану та підтримуваних ним угруповань від подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході.