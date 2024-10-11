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Остін та Гілі обговорили підтримку України
Міністр оборони США Ллойд Остін поспілкувався зі своїм британським колегою Джоном Гілі телефоном, під час розмови вони обговорили ситуацію в Україні, конфлікт на Близькому Сході та інші актуальні питання.
Про це повідомили у Пентагоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Обидва міністри підтвердили свою рішучість підтримувати Україну в умовах невиправданої та неспровокованої війни Росії", - зауважили в американському оборонному відомстві.
Сторони також погодилися з важливістю стримування Ірану та підтримуваних ним угруповань від подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході.
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Ihor Ihor #577453
показати весь коментар11.10.2024 23:59 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
12345 #593783
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Леонид Тищенко #456549
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