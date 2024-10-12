Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам: ранен человек
Накануне вечером, 11 октября 2024 года, войска РФ нанесли ракетный удар по Сумской громаде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
"Сумщина. 11 октября поздно вечером враг совершил ракетный удар по жилому микрорайону областного центра", - сообщала ОВА ближе к 12 часам ночи.
"Сумская громада: осуществлен ракетный удар (1 взрыв), в результате ранен 1 гражданский человек. Также зафиксированы обстрелы ударными БпЛА "Герань-2" (5 взрывов)", - говорится в утренней сводке.
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