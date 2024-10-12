Окупанти завдали ракетного удару по Сумах: поранено людину

Напередодні ввечері, 11 жовтня 2024 року, війська РФ завдали ракетного удару по Сумській громаді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

"Сумщина. 11 жовтня пізно ввечері ворог здійснив ракетний удар по житловому мікрорайону обласного центру", - повідомляла ОВА ближче до 12 години ночі.

"Сумська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух), у результаті поранено 1 цивільну особу. Також зафіксовано обстріли ударними БпЛА "Герань-2" (5 вибухів)", - зазначено у ранковому зведенні.

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