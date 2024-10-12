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Двое мужчин пытались разобрать боеприпас на Харьковщине: тот взорвался

Виявлення боєприпасів

12 октября на территории частного домовладения в г. Дергачи Харьковского района произошел подрыв взрывоопасного предмета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате взрыва получили осколочные ранения двое мужчин, которые пытались разобрать боеприпас. Бригадой экстренной медицинской помощи они были госпитализированы в областную больницу. Об их состоянии ничего не сообщается.

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В ГСЧС также отмечают, что при обнаружении любых взрывоопасных предметов запрещается:

  • самостоятельно изымать находку из земли;
  • брать взрывоопасные предметы в руки;
  • наносить по нему удары;
  • делать попытки разобрать ВНП;
  • переносить или перемещать с места на место.

Автор: 

взрывчатка (845) Харьковщина (5577) ГСЧС (4997)


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Топ комментарии
+6
Виборці зеленського...
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12.10.2024 11:14
+5
природний відбір.
доведено на практиці.
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12.10.2024 11:04
+5
Звідки вони беруться…, я маю на увазі такі чоловіки…, мабуть потомки кацапів, там дебіли через одного…
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12.10.2024 11:09
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Разве мати винувата що родила їбаната..
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12.10.2024 11:04 Ответить
Звичайно винувата, бо вибрала такого тата.
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12.10.2024 12:59 Ответить
природний відбір.
доведено на практиці.
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12.10.2024 11:04 Ответить
Звідки вони беруться…, я маю на увазі такі чоловіки…, мабуть потомки кацапів, там дебіли через одного…
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12.10.2024 11:09 Ответить
через одного дебіли та через одного олігофрени.
але, всі без передніх зубів.
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12.10.2024 11:13 Ответить
Що дивно, бо Деркачі то давнє козацьке місто.
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12.10.2024 11:25 Ответить
Що, кацапів не знаєш? Їх у дверрі ,а вони у вікно
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12.10.2024 11:46 Ответить
Дарвіністи
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12.10.2024 11:47 Ответить
Виключно з лав електорату найвяличайшага та його слуг.
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12.10.2024 11:52 Ответить
Виборці зеленського...
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12.10.2024 11:14 Ответить
Колишній лехторат "ПР"
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12.10.2024 11:54 Ответить
Дорослі люди.
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12.10.2024 11:18 Ответить
Дебіли.
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12.10.2024 11:53 Ответить
В мене такий однокласник був, заходим до нього домой з пляшкою , а він сидить на дівані, тримає в руці снаряд , чи міну(?) і #башить по ней молотком!! ( і сміється)
Ну я с товаришем на лижи !!
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12.10.2024 11:20 Ответить
Що, даже пивка не попили? 😁😂
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12.10.2024 18:28 Ответить
Любопитніи варварі - носа відірвали
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12.10.2024 11:25 Ответить
Клятий Дарвін, зі своїм "Природнім відбіром"...
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12.10.2024 11:30 Ответить
так ось звідки "два дебіла єто сила"
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12.10.2024 11:40 Ответить
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12.10.2024 11:46 Ответить
Один з постраждалих мав IQ 192, а інший 188. Обидва з вищою технічною освітою.
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12.10.2024 11:56 Ответить
Откуда такая инфа, из медкарт?
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12.10.2024 12:18 Ответить
Ага, бо там в цих Дергачах наша Силіконова долина. Конструктори вони, філософську каменюку усередині шукали….
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12.10.2024 13:18 Ответить
Пилите, Шура, пилите... Они золотые..."
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12.10.2024 12:01 Ответить
Гурток " Юний Сапер " тільки-но відкрився як одразу і закрився .
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12.10.2024 12:46 Ответить
А мені дуже цікаво - що вони там усередині цього снаряду шукали? Невже туди чисту горілку льють та ще й салом з огірками обкладають??
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12.10.2024 13:16 Ответить
Интересно, а что они хотели там найти, золото и бриллианты? )
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12.10.2024 13:33 Ответить
 
 