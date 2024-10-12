Двое мужчин пытались разобрать боеприпас на Харьковщине: тот взорвался
12 октября на территории частного домовладения в г. Дергачи Харьковского района произошел подрыв взрывоопасного предмета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате взрыва получили осколочные ранения двое мужчин, которые пытались разобрать боеприпас. Бригадой экстренной медицинской помощи они были госпитализированы в областную больницу. Об их состоянии ничего не сообщается.
В ГСЧС также отмечают, что при обнаружении любых взрывоопасных предметов запрещается:
- самостоятельно изымать находку из земли;
- брать взрывоопасные предметы в руки;
- наносить по нему удары;
- делать попытки разобрать ВНП;
- переносить или перемещать с места на место.
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+6 Andrey Shevchenko #387516
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+5 Hrysha Hlyba #582024
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+5 Hanka Panyanka
показать весь комментарий12.10.2024 11:09 Ссылка
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доведено на практиці.
але, всі без передніх зубів.
Ну я с товаришем на лижи !!