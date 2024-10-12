Двое мужчин пытались разобрать боеприпас на Харьковщине: тот взорвался

12 октября на территории частного домовладения в г. Дергачи Харьковского района произошел подрыв взрывоопасного предмета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате взрыва получили осколочные ранения двое мужчин, которые пытались разобрать боеприпас. Бригадой экстренной медицинской помощи они были госпитализированы в областную больницу. Об их состоянии ничего не сообщается.

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В ГСЧС также отмечают, что при обнаружении любых взрывоопасных предметов запрещается: