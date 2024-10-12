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Новини
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Двоє чоловіків намагалися розібрати боєприпас на Харківщині: той вибухнув

Виявлення боєприпасів

12 жовтня на території приватного домоволодіння у м. Дергачі Харківського району стався підрив вибухонебезпечного предмета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок вибуху отримали осколкові поранення двоє чоловіків, які намагались розібрати боєприпас. Бригадою екстреної медичної допомоги їх було госпіталізовано до обласної лікарні. Про їхній стан нічого не повідомляється.

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У ДСНС також наголошують, що при виявленні будь-яких вибухонебезпечних предметів забороняється:

  • самостійно вилучати знахідку з землі;
  • брати вибухонебезпечні предмети в руки;
  • наносити по ньому удари;
  • робити спроби розібрати ВНП;
  • переносити або переміщати з місця на місце.

Автор: 

вибухівка (473) Харківщина (6054) ДСНС (5137)


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Топ коментарі
+6
Виборці зеленського...
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12.10.2024 11:14
+5
природний відбір.
доведено на практиці.
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12.10.2024 11:04
+5
Звідки вони беруться…, я маю на увазі такі чоловіки…, мабуть потомки кацапів, там дебіли через одного…
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12.10.2024 11:09
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Разве мати винувата що родила їбаната..
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12.10.2024 11:04 Відповісти
Звичайно винувата, бо вибрала такого тата.
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12.10.2024 12:59 Відповісти
природний відбір.
доведено на практиці.
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12.10.2024 11:04 Відповісти
Звідки вони беруться…, я маю на увазі такі чоловіки…, мабуть потомки кацапів, там дебіли через одного…
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12.10.2024 11:09 Відповісти
через одного дебіли та через одного олігофрени.
але, всі без передніх зубів.
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12.10.2024 11:13 Відповісти
Що дивно, бо Деркачі то давнє козацьке місто.
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12.10.2024 11:25 Відповісти
Що, кацапів не знаєш? Їх у дверрі ,а вони у вікно
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12.10.2024 11:46 Відповісти
Дарвіністи
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12.10.2024 11:47 Відповісти
Виключно з лав електорату найвяличайшага та його слуг.
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12.10.2024 11:52 Відповісти
Виборці зеленського...
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12.10.2024 11:14 Відповісти
Колишній лехторат "ПР"
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12.10.2024 11:54 Відповісти
Дорослі люди.
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12.10.2024 11:18 Відповісти
Дебіли.
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12.10.2024 11:53 Відповісти
В мене такий однокласник був, заходим до нього домой з пляшкою , а він сидить на дівані, тримає в руці снаряд , чи міну(?) і #башить по ней молотком!! ( і сміється)
Ну я с товаришем на лижи !!
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12.10.2024 11:20 Відповісти
Що, даже пивка не попили? 😁😂
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12.10.2024 18:28 Відповісти
Любопитніи варварі - носа відірвали
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12.10.2024 11:25 Відповісти
Клятий Дарвін, зі своїм "Природнім відбіром"...
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12.10.2024 11:30 Відповісти
так ось звідки "два дебіла єто сила"
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12.10.2024 11:40 Відповісти
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12.10.2024 11:46 Відповісти
Один з постраждалих мав IQ 192, а інший 188. Обидва з вищою технічною освітою.
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12.10.2024 11:56 Відповісти
Откуда такая инфа, из медкарт?
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12.10.2024 12:18 Відповісти
Ага, бо там в цих Дергачах наша Силіконова долина. Конструктори вони, філософську каменюку усередині шукали….
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12.10.2024 13:18 Відповісти
Пилите, Шура, пилите... Они золотые..."
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12.10.2024 12:01 Відповісти
Гурток " Юний Сапер " тільки-но відкрився як одразу і закрився .
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12.10.2024 12:46 Відповісти
А мені дуже цікаво - що вони там усередині цього снаряду шукали? Невже туди чисту горілку льють та ще й салом з огірками обкладають??
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12.10.2024 13:16 Відповісти
Интересно, а что они хотели там найти, золото и бриллианты? )
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12.10.2024 13:33 Відповісти
 
 