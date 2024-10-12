Двоє чоловіків намагалися розібрати боєприпас на Харківщині: той вибухнув
12 жовтня на території приватного домоволодіння у м. Дергачі Харківського району стався підрив вибухонебезпечного предмета.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, внаслідок вибуху отримали осколкові поранення двоє чоловіків, які намагались розібрати боєприпас. Бригадою екстреної медичної допомоги їх було госпіталізовано до обласної лікарні. Про їхній стан нічого не повідомляється.
У ДСНС також наголошують, що при виявленні будь-яких вибухонебезпечних предметів забороняється:
- самостійно вилучати знахідку з землі;
- брати вибухонебезпечні предмети в руки;
- наносити по ньому удари;
- робити спроби розібрати ВНП;
- переносити або переміщати з місця на місце.
Топ коментарі
+6 Andrey Shevchenko #387516
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+5 Hrysha Hlyba #582024
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+5 Hanka Panyanka
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доведено на практиці.
але, всі без передніх зубів.
Ну я с товаришем на лижи !!