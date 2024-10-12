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В пяти областях обесточивания в результате обстрелов, - Минэнерго

Знеструмлення зафіксовані у п'ти областях

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве энергетики.

В Запорожской области в результате артиллерийского обстрела повреждена воздушная линия, что привело к обесточиванию бытовых потребителей. Всего без электроснабжения - 3222 потребителя.

В Сумской области во время воздушной тревоги обесточивались подстанции, из-за чего было обесточивание предприятия и бытовых потребителей в двух областях. Питание восстановлено.

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В Харьковской области из-за обстрелов обесточивались подстанции и бытовые потребители.

Также в результате неблагоприятных погодных условий есть обесточивание в 25 населенных пунктах в Кировоградской области, 8 населенных пунктах в Черниговской области и 6 населенных пунктах в Одесской области.

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обстрел (27652) Минэнерго (365) обесточивание (55)


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Підняли ціну на Ел енергію - і ********, знов піднімуть - щоб знов ********. Сидіть без світла 73:% , та й ми через вас ідіотів
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12.10.2024 11:26 Ответить
У мене на Київщині з 01:00 до 02:00.
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12.10.2024 11:29 Ответить
 
 