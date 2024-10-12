В пяти областях обесточивания в результате обстрелов, - Минэнерго
За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве энергетики.
В Запорожской области в результате артиллерийского обстрела повреждена воздушная линия, что привело к обесточиванию бытовых потребителей. Всего без электроснабжения - 3222 потребителя.
В Сумской области во время воздушной тревоги обесточивались подстанции, из-за чего было обесточивание предприятия и бытовых потребителей в двух областях. Питание восстановлено.
В Харьковской области из-за обстрелов обесточивались подстанции и бытовые потребители.
Также в результате неблагоприятных погодных условий есть обесточивание в 25 населенных пунктах в Кировоградской области, 8 населенных пунктах в Черниговской области и 6 населенных пунктах в Одесской области.
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