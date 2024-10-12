У п’яти областях знеструмлення внаслідок обстрілів, - Міненерго
За минулу добу через обстріли та бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві енергетики.
У Запорізькій області внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено повітряну лінію, що призвело до знеструмлення побутових споживачів. Загалом без електропостачання - 3222 споживачі.
У Сумській області під час повітряної тривоги знеструмлювались підстанції, через що було знеструмлення підприємства та побутових споживачів у двох о
бластях. Живлення відновлено.
У Харківській області через обстріл знеструмлювались підстанції та побутові споживачі.
Також внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у 25 населених пунктах у Кіровоградській області, 8 населених пунктах у Чернігівській області та 6 населених пунктах у Одеській області.
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