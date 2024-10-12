УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9767 відвідувачів онлайн
Новини
1 059 2

У п’яти областях знеструмлення внаслідок обстрілів, - Міненерго

Знеструмлення зафіксовані у п'ти областях

За минулу добу через обстріли та бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві  енергетики.

У Запорізькій області внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено повітряну лінію, що призвело до знеструмлення побутових споживачів. Загалом без електропостачання - 3222 споживачі.

У Сумській області під час повітряної тривоги знеструмлювались підстанції, через що було знеструмлення підприємства та побутових споживачів у двох о

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Увімкнути все не вдасться": Галущенко прокоментував обіцянку Зеленського про 1 ГВт потужностей до кінця року

бластях. Живлення відновлено.

У Харківській області через обстріл знеструмлювались підстанції та побутові споживачі.

Також внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у 25 населених пунктах у Кіровоградській області, 8 населених пунктах у Чернігівській області та 6 населених пунктах у Одеській області. 

Автор: 

обстріл (28973) Міненерго (1410) знеструмлення (63)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підняли ціну на Ел енергію - і ********, знов піднімуть - щоб знов ********. Сидіть без світла 73:% , та й ми через вас ідіотів
показати весь коментар
12.10.2024 11:26 Відповісти
У мене на Київщині з 01:00 до 02:00.
показати весь коментар
12.10.2024 11:29 Відповісти
 
 