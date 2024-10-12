Блинкен прокомментировал выступление Лаврова: Не услышал ничего нового о российской агрессии
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не заметил изменений в риторике России относительно войны в выступлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на саммите ASEAN.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".
По словам Блинкена, на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (ASEAN) он не имел прямого разговора с министром Лавровым.
"Что касается министра Лаврова, то нет, мы не говорили прямо, но я был в зале, когда он выступал от имени России. Он был в комнате, когда я выступал от имени Соединенных Штатов. Поэтому я думаю, что можно с уверенностью сказать, что мы слышали друг друга. Я, к сожалению, не услышал ничего нового о российской агрессии против Украины", - сказал Блинкен журналистам.
Он добавил, что страны на саммите четко давали понять, что эту агрессию нужно прекратить.
Ее нужно прекратить не только потому, что это агрессия против украинского народа - это агрессия против принципов, которые лежат в основе международной системы, которые так необходимы, чтобы помочь нам сохранить мир и стабильность, включая уважение к суверенитету, территориальной целостности и независимости,
- подчеркнул госсекретарь США.
Саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии проходил далеко от Украины. Однако, по словам Блинкена, "поражает, что столько стран, которые находятся на другом конце света - в Индо-Тихоокеанском регионе, глубоко переживают за то, что происходит в Украине".
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коли ти вже копита відкинеш ?
дістав бидляка 🧌🤬
Але, оскільки ЕрЗе прокасаплений до самого коріння - цього він навіть не знає...
Просування рашистів як було, так і продовжується.
Нестача озброєння у ЗСУ як була, так і продовжується.
Відсутність Ф-16 як не впливала на фронт, так і не впливає присутність(?).
зрозуміло, що всі вже ждуть виборів США і просто спалюють час пустими словами.
Ти до цього багаьто нового говорив? Тупо молов шось про непохитну підтримку та роздавав порожні обіцянки.