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Блинкен прокомментировал выступление Лаврова: Не услышал ничего нового о российской агрессии

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не заметил изменений в риторике России относительно войны в выступлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на саммите ASEAN.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

По словам Блинкена, на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (ASEAN) он не имел прямого разговора с министром Лавровым.

"Что касается министра Лаврова, то нет, мы не говорили прямо, но я был в зале, когда он выступал от имени России. Он был в комнате, когда я выступал от имени Соединенных Штатов. Поэтому я думаю, что можно с уверенностью сказать, что мы слышали друг друга. Я, к сожалению, не услышал ничего нового о российской агрессии против Украины", - сказал Блинкен журналистам.

Он добавил, что страны на саммите четко давали понять, что эту агрессию нужно прекратить.

Ее нужно прекратить не только потому, что это агрессия против украинского народа - это агрессия против принципов, которые лежат в основе международной системы, которые так необходимы, чтобы помочь нам сохранить мир и стабильность, включая уважение к суверенитету, территориальной целостности и независимости,
- подчеркнул госсекретарь США.

Саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии проходил далеко от Украины. Однако, по словам Блинкена, "поражает, что столько стран, которые находятся на другом конце света - в Индо-Тихоокеанском регионе, глубоко переживают за то, что происходит в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен и Рютте обсудили немедленную и долгосрочную поддержку Украины со стороны США и НАТО, - Госдепартамент

Автор: 

Лавров Сергей (2318) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+5
Одоробало кремлівське ,
коли ти вже копита відкинеш ?

дістав бидляка 🧌🤬
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12.10.2024 11:56
+3
А чого стосовно Лаврова досі нема рішення МКС , щоб був не виїзним зі своїх вонючих болот
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12.10.2024 11:54
+3
А що нового може сказати кацапський кентавр-як іржав, так і продовжує іржати
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12.10.2024 11:57
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А шо він хотів почути нове - якби кацапів поперли -- зараз іх все задовільняє
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12.10.2024 11:46 Ответить
а як же план перемоги зеленьского ? капітуляції не буде?
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12.10.2024 11:48 Ответить
Одоробало кремлівське ,
коли ти вже копита відкинеш ?

дістав бидляка 🧌🤬
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12.10.2024 11:56 Ответить
Якщо Лавров скаже "Міру мір!" і "Нєт войнє!", то його ,або вб"ють, або посадять!
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12.10.2024 11:48 Ответить
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12.10.2024 11:50 Ответить
А чого стосовно Лаврова досі нема рішення МКС , щоб був не виїзним зі своїх вонючих болот
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12.10.2024 11:54 Ответить
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12.10.2024 11:55 Ответить
А що нового може сказати кацапський кентавр-як іржав, так і продовжує іржати
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12.10.2024 11:57 Ответить
Що можно від кацапів почути нового якщо вони всею своєю помойкой повзуть назад в минуле.
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12.10.2024 12:01 Ответить
Для початку нове про агресію касапів, передовсім про її причини - має сказати керівництво України, перш за все ЕрЗе.
Але, оскільки ЕрЗе прокасаплений до самого коріння - цього він навіть не знає...
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12.10.2024 12:08 Ответить
що ви хочете почути від вбивць і брехунів ? я вражений вашою наївністю !
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12.10.2024 12:16 Ответить
А навіщо йому щось змінювати, якщо на фронті "без змін"?
Просування рашистів як було, так і продовжується.
Нестача озброєння у ЗСУ як була, так і продовжується.
Відсутність Ф-16 як не впливала на фронт, так і не впливає присутність(?).
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12.10.2024 12:24 Ответить
Українці не почули нічого нового в словах Блінкена про слова лаврова .

зрозуміло, що всі вже ждуть виборів США і просто спалюють час пустими словами.
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12.10.2024 12:40 Ответить
О, містер "як ви знаєте" обізвався...

Ти до цього багаьто нового говорив? Тупо молов шось про непохитну підтримку та роздавав порожні обіцянки.
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12.10.2024 14:51 Ответить
 
 