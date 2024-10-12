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Блінкен прокоментував виступ Лаврова: Не почув нічого нового про російську агресію

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Державний секретар США  Ентоні Блінкен заявив, що не помітив змін у риториці Росії щодо війни у виступі міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на саміті ASEAN.

Як  інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

За словами Блінкена, на саміті Асоціації країн Південно-Східної Азії (ASEAN) він не мав прямої розмови з міністром Лавровим.

"Що стосується міністра Лаврова, то ні, ми не говорили прямо, але я був у залі, коли він виступав від імені Росії. Він був у кімнаті, коли я виступав від імені Сполучених Штатів. Тож я думаю, що можна з упевненістю сказати, що ми чули один одного. Я, на жаль, не почув нічого нового про російську агресію проти України", - сказав Блінкен журналістам.

Він додав, що країни на саміті чітко давали зрозуміти, що цю агресію потрібно припинити.

Її потрібно припинити не лише тому, що це агресія проти українського народу – це агресія проти принципів, які лежать в основі міжнародної системи, які так необхідні, щоб допомогти нам зберегти мир і стабільність, включаючи повагу до суверенітету, територіальної цілісності та незалежності,
– наголосив держсекретар США.

Саміт Асоціації країн Південно-Східної Азії відбувався далеко від України. Однак, за словами Блінкена, "вражає, що стільки країн, які знаходяться на іншому кінці світу – в Індо-Тихоокеанському регіоні, глибоко переживають за те, що відбувається в Україні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен і Рютте обговорили негайну і довгострокову підтримку України з боку США і НАТО, - Держдепартамент

Автор: 

Лавров Сергій (1604) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+5
Одоробало кремлівське ,
коли ти вже копита відкинеш ?

дістав бидляка 🧌🤬
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12.10.2024 11:56
+3
А чого стосовно Лаврова досі нема рішення МКС , щоб був не виїзним зі своїх вонючих болот
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12.10.2024 11:54
+3
А що нового може сказати кацапський кентавр-як іржав, так і продовжує іржати
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12.10.2024 11:57
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А шо він хотів почути нове - якби кацапів поперли -- зараз іх все задовільняє
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12.10.2024 11:46 Відповісти
а як же план перемоги зеленьского ? капітуляції не буде?
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12.10.2024 11:48 Відповісти
Одоробало кремлівське ,
коли ти вже копита відкинеш ?

дістав бидляка 🧌🤬
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12.10.2024 11:56 Відповісти
Якщо Лавров скаже "Міру мір!" і "Нєт войнє!", то його ,або вб"ють, або посадять!
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12.10.2024 11:48 Відповісти
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12.10.2024 11:50 Відповісти
А чого стосовно Лаврова досі нема рішення МКС , щоб був не виїзним зі своїх вонючих болот
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12.10.2024 11:54 Відповісти
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12.10.2024 11:55 Відповісти
А що нового може сказати кацапський кентавр-як іржав, так і продовжує іржати
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12.10.2024 11:57 Відповісти
Що можно від кацапів почути нового якщо вони всею своєю помойкой повзуть назад в минуле.
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12.10.2024 12:01 Відповісти
Для початку нове про агресію касапів, передовсім про її причини - має сказати керівництво України, перш за все ЕрЗе.
Але, оскільки ЕрЗе прокасаплений до самого коріння - цього він навіть не знає...
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12.10.2024 12:08 Відповісти
що ви хочете почути від вбивць і брехунів ? я вражений вашою наївністю !
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12.10.2024 12:16 Відповісти
А навіщо йому щось змінювати, якщо на фронті "без змін"?
Просування рашистів як було, так і продовжується.
Нестача озброєння у ЗСУ як була, так і продовжується.
Відсутність Ф-16 як не впливала на фронт, так і не впливає присутність(?).
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12.10.2024 12:24 Відповісти
Українці не почули нічого нового в словах Блінкена про слова лаврова .

зрозуміло, що всі вже ждуть виборів США і просто спалюють час пустими словами.
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12.10.2024 12:40 Відповісти
О, містер "як ви знаєте" обізвався...

Ти до цього багаьто нового говорив? Тупо молов шось про непохитну підтримку та роздавав порожні обіцянки.
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12.10.2024 14:51 Відповісти
 
 