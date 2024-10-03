Блінкен і Рютте обговорили негайну і довгострокову підтримку України з боку США і НАТО, - Держдепартамент
2 жовтня державний секретар Ентоні Блінкен провів бесіду з новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві Держдепартаменту США
"Державний секретар Блінкен і генеральний секретар Рютте обговорили негайну і довгострокову підтримку України з боку США і НАТО, включно з реалізацією Програми безпеки і навчання НАТО для України, щоб допомогти їй захистити себе сьогодні і запобігти російській агресії в майбутньому", - сказано в заяві.
Блінкен і Рютте також обговорили план дій союзників, узгоджений під час Вашингтонського саміту в липні цього року.
"Просуваючи план дій, досягнутий на саміті у Вашингтоні, вони обговорили поглиблення відносин НАТО з його партнерами, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні та Південному сусідстві НАТО. Обидві сторони наголосили на важливості незамінного трансатлантичного зв'язку НАТО для нашої безпеки", - наголошується в заяві Держдепу.
Нагадаємо, вступаючи на посаду нового глави НАТО, Рютте наголосив, що Північноатлантичний альянс і далі підтримуватиме Україну.
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Тому що ви обрали Зеленського, який бачив мір в очах путіна і не хотів його дратувати, тому його монобільшість у ВР ще в 2021 р. відмовилась звертатися до США щодо надання статусу основного союзника поза НАТО
1. Й досі вірять у "самую сільную армію" та бояться засрашку.
2. Ведуть якусь свою гру.
Valerii Prozapas:
Ну ніяк без пафоса - тепер у них "велика ракетна програма!"
ВПЕРШЕ! Зараз позітівні знову про "кофє в Ялтє" заспівають.
А можна без "велика" і анонсів - а просто випускати нарешті хоча б пару десятків ракет на місяць і застосувати як Ізраіль по Насраллі?
Hattifattener:
У вас претензії до Байдена?
Мушу запитати - ви за нього голосували?
Ні?
Тоді заваліть хрюкальники і питайте з того, за кого голосували.
Ferrum:
Під час війни зелена зграя вчергове намахала ЗСУ - зірвавши постачання зброї на ₴160 МІЛЬЯРДІВ!!!
Тобто на 160 мільярдів гривень буде закуплено ніхєра!
Плюс вкрадених 40 мільярдів гривень на дрони!
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