Блинкен и Рютте обсудили немедленную и долгосрочную поддержку Украины со стороны США и НАТО, - Госдепартамент
2 октября государственный секретарь Энтони Блинкен провел беседу с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США
"Государственный секретарь Блинкен и генеральный секретарь Рютте обсудили немедленную и долгосрочную поддержку Украины со стороны США и НАТО, включая реализацию Программы безопасности и обучения НАТО для Украины, чтобы помочь ей защитить себя сегодня и предотвратить российскую агрессию в будущем", - сказано в заявлении.
Блинкен и Рютте также обсудили план действий союзников, согласованный во время Вашингтонского саммита в июле этого года.
"Продвигая план действий, достигнутый на саммите в Вашингтоне, они обсудили углубление отношений НАТО с его партнерами, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе и Южном соседстве НАТО. Обе стороны подчеркнули важность незаменимой трансатлантической связи НАТО для нашей безопасности", - отмечается в заявлении Госдепа.
Напомним, вступая в должность нового главы НАТО, Рютте подчеркнул, что Североатлантический альянс и дальше будет поддерживать Украину.
Тому що ви обрали Зеленського, який бачив мір в очах путіна і не хотів його дратувати, тому його монобільшість у ВР ще в 2021 р. відмовилась звертатися до США щодо надання статусу основного союзника поза НАТО
1. Й досі вірять у "самую сільную армію" та бояться засрашку.
2. Ведуть якусь свою гру.
Valerii Prozapas:
Ну ніяк без пафоса - тепер у них "велика ракетна програма!"
ВПЕРШЕ! Зараз позітівні знову про "кофє в Ялтє" заспівають.
А можна без "велика" і анонсів - а просто випускати нарешті хоча б пару десятків ракет на місяць і застосувати як Ізраіль по Насраллі?
Hattifattener:
У вас претензії до Байдена?
Мушу запитати - ви за нього голосували?
Ні?
Тоді заваліть хрюкальники і питайте з того, за кого голосували.
Ferrum:
Під час війни зелена зграя вчергове намахала ЗСУ - зірвавши постачання зброї на ₴160 МІЛЬЯРДІВ!!!
Тобто на 160 мільярдів гривень буде закуплено ніхєра!
Плюс вкрадених 40 мільярдів гривень на дрони!
