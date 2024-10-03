Блинкен и Рютте обсудили немедленную и долгосрочную поддержку Украины со стороны США и НАТО, - Госдепартамент

2 октября государственный секретарь Энтони Блинкен провел беседу с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США

"Государственный секретарь Блинкен и генеральный секретарь Рютте обсудили немедленную и долгосрочную поддержку Украины со стороны США и НАТО, включая реализацию Программы безопасности и обучения НАТО для Украины, чтобы помочь ей защитить себя сегодня и предотвратить российскую агрессию в будущем", - сказано в заявлении.

Блинкен и Рютте также обсудили план действий союзников, согласованный во время Вашингтонского саммита в июле этого года.

"Продвигая план действий, достигнутый на саммите в Вашингтоне, они обсудили углубление отношений НАТО с его партнерами, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе и Южном соседстве НАТО. Обе стороны подчеркнули важность незаменимой трансатлантической связи НАТО для нашей безопасности", - отмечается в заявлении Госдепа.

Напомним, вступая в должность нового главы НАТО, Рютте подчеркнул, что Североатлантический альянс и дальше будет поддерживать Украину.

