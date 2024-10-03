РУС
Блинкен и Рютте обсудили немедленную и долгосрочную поддержку Украины со стороны США и НАТО, - Госдепартамент

Блінкен обговорив стратегію підтримки України з новим генсеком НАТО

2 октября государственный секретарь Энтони Блинкен провел беседу с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США

"Государственный секретарь Блинкен и генеральный секретарь Рютте обсудили немедленную и долгосрочную поддержку Украины со стороны США и НАТО, включая реализацию Программы безопасности и обучения НАТО для Украины, чтобы помочь ей защитить себя сегодня и предотвратить российскую агрессию в будущем", - сказано в заявлении.

Блинкен и Рютте также обсудили план действий союзников, согласованный во время Вашингтонского саммита в июле этого года.

"Продвигая план действий, достигнутый на саммите в Вашингтоне, они обсудили углубление отношений НАТО с его партнерами, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе и Южном соседстве НАТО. Обе стороны подчеркнули важность незаменимой трансатлантической связи НАТО для нашей безопасности", - отмечается в заявлении Госдепа.

Напомним, вступая в должность нового главы НАТО, Рютте подчеркнул, что Североатлантический альянс и дальше будет поддерживать Украину.

Рютте Марк (451) Блинкен Энтони (937)
Блінкен і Рютте обговорили негайну і довгострокову підтримку України з боку США і НАТО, - Держдепартамент (американське "НЕГАЙНО" означає по відношенні до України, та її народу єхидний,саркастичний ,лицемірно брехливий жарт ,і підтримка ця буде Бог знає коли,або й можлива довготермінова її відсутність....
03.10.2024 09:00 Ответить
А знаєте чому США не збивають ракети над Україною, як над Ізраїлем?

Тому що ви обрали Зеленського, який бачив мір в очах путіна і не хотів його дратувати, тому його монобільшість у ВР ще в 2021 р. відмовилась звертатися до США щодо надання статусу основного союзника поза НАТО
03.10.2024 09:04 Ответить
Саме так, на жаль. Але сумніваюся, що штати Україні цей статус би надали, бо вони теж не хотіли дратувати *****
03.10.2024 09:42 Ответить
Не збивають з двох причин:
1. Й досі вірять у "самую сільную армію" та бояться засрашку.
2. Ведуть якусь свою гру.
03.10.2024 09:44 Ответить
А можна без обговорень як Ізраїлю допомогати?!
03.10.2024 09:46 Ответить
#БлогерКлубСенс
Valerii Prozapas:
Ну ніяк без пафоса - тепер у них "велика ракетна програма!"
ВПЕРШЕ! Зараз позітівні знову про "кофє в Ялтє" заспівають.
А можна без "велика" і анонсів - а просто випускати нарешті хоча б пару десятків ракет на місяць і застосувати як Ізраіль по Насраллі?

Hattifattener:
У вас претензії до Байдена?
Мушу запитати - ви за нього голосували?
Ні?
Тоді заваліть хрюкальники і питайте з того, за кого голосували.

Ferrum:
Під час війни зелена зграя вчергове намахала ЗСУ - зірвавши постачання зброї на ₴160 МІЛЬЯРДІВ!!!
Тобто на 160 мільярдів гривень буде закуплено ніхєра!
Плюс вкрадених 40 мільярдів гривень на дрони!
https://www.facebook.com/share/p/xFw49FzMZEMPBqgL/?mibextid=WC7FNe
03.10.2024 10:43 Ответить
 
 