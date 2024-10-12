Житель Кременчуга приговорен к 3 годам заключения за отказ мобилизоваться, - областной ТЦК и СП
На Полтавщине суд вынес приговор в отношении мужчины, который после признания его годным к военной службе отказался от мобилизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавского ТЦК и СП.
Как отмечают в ТЦК, житель Кременчуга совершил уголовное преступление, предусмотренное статьей 336 Уголовного кодекса Украины, то есть уклонился от призыва на военную службу по мобилизации. Об обстоятельствах стало известно из материалов дела.
Так, как отмечается, в феврале этого года военно-врачебная комиссия кременчугской больницы признала гражданина пригодным к прохождению военной службы.
Мужчина болел астмой и гипертонией
"Однако мужчина был не согласен с таким решением, потому что он считал себя больным - астма и гипертония. В результате он отказался получать повестку на отправку в учебный центр и в определенное время не прибыл в ТЦК и СП. Таким образом он умышленно совершил уголовное преступление. Военнослужащие Кременчугского районного ТЦК и СП составили акт отказа от получения повестки и в дальнейшем направили документы для привлечения обвиняемого к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
В ТЦК также утверждают, что во время судебного заседания мужчина якобы признался, что испугался попасть на передовую. Несмотря на то, что он признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном - суд постановил назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.
"Это уже не первый "реальный" срок, который получили жители Полтавщины за уклонение от мобилизации. 2 октября обвинительный приговор вынес Котелевский районный суд - 3 года лишения свободы", - добавляют в ТЦК.
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"Статья 65. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов являются обязанностью граждан Украины.
Граждане несут военную службу в соответствии с законом."
Вот твой коммент: "..якщо людина не хоче воювати це його право, надати можливість виїхати закордон і не капати на мозк своїм "забовязаний" в країні яка чомусь нікому нічого забовзяна не була останні двадцять років.."
Если ты гражданин своего государства - то должен исполнять законы своего государства, а нарушение законаов карается законом..
А ты пытаешься выгородить этих тва рей, и тем самым являешься косвенным соучастником этого преступления. Хочешь тоже понести наказание, коллаборант?
Это вы откуда взяли, сами законы придумыаваете? ) Давайте ссылку на закон, на то что "если государство не выполняет свои обязательства, то люди тоже не будут выполнять свои обязательства." И какие обязательства не выполняло государство?
А то что в стране объявлено военное положение - это для вас ничего не значит..
И когда "конституцию поставили на паузу", можешь представить на это какой-нибудь документ?
А то что он совершил уголовное преступление, предусмотренное статьей 336 Уголовного кодекса Украины, то есть уклонился от призыва на военную службу по мобилизации - это для вас ничего не значит? Или вы Уголовный кодекс тоже "поставили на паузу"?
А что вы скажете о десятках тысяч доблестных воинах защищающих сейчас Родину от напавшего на него врага? Может, не стоило им идти на фронт воевать - а сразу сдать страну?
Я говорю - у вас мысли типичного коллаборанта, наверное, ждущих "освободителей" и поддерживающих таких предателей как и он сам..
Вы тоже не пошли бы защищать свою Родину судя по вашим комментам?