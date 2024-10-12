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Житель Кременчуга приговорен к 3 годам заключения за отказ мобилизоваться, - областной ТЦК и СП

вирок

На Полтавщине суд вынес приговор в отношении мужчины, который после признания его годным к военной службе отказался от мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавского ТЦК и СП.

Как отмечают в ТЦК, житель Кременчуга совершил уголовное преступление, предусмотренное статьей 336 Уголовного кодекса Украины, то есть уклонился от призыва на военную службу по мобилизации. Об обстоятельствах стало известно из материалов дела.

Так, как отмечается, в феврале этого года военно-врачебная комиссия кременчугской больницы признала гражданина пригодным к прохождению военной службы.

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Мужчина болел астмой и гипертонией

"Однако мужчина был не согласен с таким решением, потому что он считал себя больным - астма и гипертония. В результате он отказался получать повестку на отправку в учебный центр и в определенное время не прибыл в ТЦК и СП. Таким образом он умышленно совершил уголовное преступление. Военнослужащие Кременчугского районного ТЦК и СП составили акт отказа от получения повестки и в дальнейшем направили документы для привлечения обвиняемого к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

В ТЦК также утверждают, что во время судебного заседания мужчина якобы признался, что испугался попасть на передовую. Несмотря на то, что он признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном - суд постановил назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

"Это уже не первый "реальный" срок, который получили жители Полтавщины за уклонение от мобилизации. 2 октября обвинительный приговор вынес Котелевский районный суд - 3 года лишения свободы", - добавляют в ТЦК.

Автор: 

Кременчуг (354) уклонисты (907) Полтавская область (1177)


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Топ комментарии
+32
В країні, де Конституція на паузі? Та запросто.
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12.10.2024 12:27
+25
У ув'язнення є термін а у мобілізації......
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12.10.2024 12:23
+22
Як людина з астмою та гіпертонією може бути 100% придатною???
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12.10.2024 12:24
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думка лоха не важлива,відпочинь.
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12.10.2024 17:50 Ответить
Все ніяк не дойде до влади що силою людей на війну не заженеш, коли у самих рило в крадених грошах і виїздах закордон,тцк ставиться до людей як до скотини а замість демобілізації і підвищення зарплатні для військових, лише розведення руками, нічого хорошого з цього всього не буде. І краще вже сісти на три роки, чим потім на 12 за сзч
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12.10.2024 17:56 Ответить
Ваш коммент, наверное, удалили, отвечу здесь:
"Статья 65. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов являются обязанностью граждан Украины.
Граждане несут военную службу в соответствии с законом."

Вот твой коммент: "..якщо людина не хоче воювати це його право, надати можливість виїхати закордон і не капати на мозк своїм "забовязаний" в країні яка чомусь нікому нічого забовзяна не була останні двадцять років.."

Если ты гражданин своего государства - то должен исполнять законы своего государства, а нарушение законаов карается законом..
А ты пытаешься выгородить этих тва рей, и тем самым являешься косвенным соучастником этого преступления. Хочешь тоже понести наказание, коллаборант?
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12.10.2024 20:24 Ответить
Між громадянами і державою є соціальний контракт, держава виконує свої зобов'язання люди свої. Якщо держава не виконує свої зобов'язання люди не виконують свої. Це по перше, по друге у нас конституція на паузі чи ви не чули верховного головнокомандувача ?)) по-третє я можу казати все що забажаю за потрібне і за правильне, так створюється суспільна думка, суспільна думка каже що влада може піти лісом, або хай влаштовують вибори, та відносяться до людей як до людей а не до худоби, змінюють мобілізацію на рекрутинг і дають чітких строки служби, або хрін вони коли знайдуть людей для мобілізації а всіх кого наберуть будуть тікати в сзч. Ну і четверте, або вимкни впн або якщо це не впн, сиди собі закордоном і не тявкайТЕ як людям жити у державі до якої ви не маєте відношення )
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12.10.2024 21:13 Ответить
"..Якщо держава не виконує свої зобов'язання люди не виконують свої. Це по перше, по друге у нас конституція на паузі чи ви не чули верховного головнокомандувача ?" ))
Это вы откуда взяли, сами законы придумыаваете? ) Давайте ссылку на закон, на то что "если государство не выполняет свои обязательства, то люди тоже не будут выполнять свои обязательства." И какие обязательства не выполняло государство?

А то что в стране объявлено военное положение - это для вас ничего не значит..
И когда "конституцию поставили на паузу", можешь представить на это какой-нибудь документ?

А то что он совершил уголовное преступление, предусмотренное статьей 336 Уголовного кодекса Украины, то есть уклонился от призыва на военную службу по мобилизации - это для вас ничего не значит? Или вы Уголовный кодекс тоже "поставили на паузу"?

А что вы скажете о десятках тысяч доблестных воинах защищающих сейчас Родину от напавшего на него врага? Может, не стоило им идти на фронт воевать - а сразу сдать страну?
Я говорю - у вас мысли типичного коллаборанта, наверное, ждущих "освободителей" и поддерживающих таких предателей как и он сам..

Вы тоже не пошли бы защищать свою Родину судя по вашим комментам?
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13.10.2024 10:53 Ответить
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