Житель Кременчуга приговорен к 3 годам заключения за отказ мобилизоваться, - областной ТЦК и СП

На Полтавщине суд вынес приговор в отношении мужчины, который после признания его годным к военной службе отказался от мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавского ТЦК и СП.

Как отмечают в ТЦК, житель Кременчуга совершил уголовное преступление, предусмотренное статьей 336 Уголовного кодекса Украины, то есть уклонился от призыва на военную службу по мобилизации. Об обстоятельствах стало известно из материалов дела.

Так, как отмечается, в феврале этого года военно-врачебная комиссия кременчугской больницы признала гражданина пригодным к прохождению военной службы.

Также читайте: Чиновник РТЦК на Черкасщине с сообщницей предлагали уклонистам за взятку получить отсрочку от призыва

Мужчина болел астмой и гипертонией

"Однако мужчина был не согласен с таким решением, потому что он считал себя больным - астма и гипертония. В результате он отказался получать повестку на отправку в учебный центр и в определенное время не прибыл в ТЦК и СП. Таким образом он умышленно совершил уголовное преступление. Военнослужащие Кременчугского районного ТЦК и СП составили акт отказа от получения повестки и в дальнейшем направили документы для привлечения обвиняемого к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

В ТЦК также утверждают, что во время судебного заседания мужчина якобы признался, что испугался попасть на передовую. Несмотря на то, что он признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном - суд постановил назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

"Это уже не первый "реальный" срок, который получили жители Полтавщины за уклонение от мобилизации. 2 октября обвинительный приговор вынес Котелевский районный суд - 3 года лишения свободы", - добавляют в ТЦК.