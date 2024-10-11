РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12190 посетителей онлайн
Новости
17 976 10

Чиновник РТЦК на Черкасщине с сообщницей предлагали уклонистам за взятку получить отсрочку от призыва

В Черкасской области начальник административного отделения одного из РТЦК и его подчиненная предлагали военнообязанным за взятку получить отсрочку от призыва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности НПУ.

Кто помогал уклонистам?

Оперативники Черкасского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями ГУНП в Черкасской области заблокировали еще одну схему избежания мобилизации, которую организовал начальник административного отделения одного из районных территориальных центров комплектования и его подчиненная - главный специалист одного из отделов.

Смотрите также: Задержаны адвокаты, работники ТЦК и ЦНАП: СБУ разоблачила схемы для уклонистов в Киеве и Херсоне. ФОТОрепортаж

Хабарники в РТЦК на Черкащині
Хабарники в РТЦК на Черкащині

В чем заключалась схема?

Пользуясь своим служебным положением, сообщники за деньги предлагали военнообязанным поставить их на воинский учет и оформить отсрочку от призыва.

Злоумышленникам уже объявили о подозрении. За взяточничество должностному лицу РТЦК и его подчиненной грозит до 10 лет лишения свободы.

Смотрите также: СБУ разоблачила в Ривном масштабную схему уклонения от мобилизации: среди задержанных чиновники МСЭК. ФОТОрепортаж

Напомним, недавно сообщалось, что сотрудник ТЦК в Одессе за деньги вносил через "Оберіг" недостоверные данные о военнообязанных и их признавали непригодными.

Автор: 

взятка (6174) уклонисты (913) ТЦК (588) Черниговская область (1153)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Та не може такого бути...Це ІПСО...
показать весь комментарий
11.10.2024 12:01
+8
Іпсо!Всі знають,що в тцк працюють виключно самі святі люди країни- бойові скалічені ветерани .
показать весь комментарий
11.10.2024 12:20
+5
Увуювати підуть всі. У-у-у-у!!!
показать весь комментарий
11.10.2024 11:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Увуювати підуть всі. У-у-у-у!!!
показать весь комментарий
11.10.2024 11:59 Ответить
Та не може такого бути...Це ІПСО...
показать весь комментарий
11.10.2024 12:01 Ответить
ІПСО - такого не може бути.........
показать весь комментарий
11.10.2024 12:04 Ответить
ну дадуть 10 років і що далі? Якщо не амністують, то 10 років його годуй, одягай, стережи. Відправити воювати - теж не варіант, зрадить. З таких як вони треба створювати трудові батальони і нехай будують укріплення на фронті. І користь країні і злчинцям покарання
показать весь комментарий
11.10.2024 12:04 Ответить
а краще - на розмінування проходів перед штурмом ворожих позицій......
показать весь комментарий
11.10.2024 12:05 Ответить
Мін. оборони та Ощадбанк дві чорні діри, яки прямо чи опосередковано спонсурують тероризм рф!
показать весь комментарий
11.10.2024 12:15 Ответить
Іпсо!Всі знають,що в тцк працюють виключно самі святі люди країни- бойові скалічені ветерани .
показать весь комментарий
11.10.2024 12:20 Ответить
Як начальник адміністративного відділення РТЦК без участі керівника чи заступника може дати відсрочку , не маючи ні повноважень , ні права підпису . Дурня якась...
показать весь комментарий
11.10.2024 20:51 Ответить
Читайте Закони, а не різне лайно в новинах.
показать весь комментарий
11.10.2024 21:01 Ответить
 
 