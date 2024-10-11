Чиновник РТЦК на Черкасщине с сообщницей предлагали уклонистам за взятку получить отсрочку от призыва

В Черкасской области начальник административного отделения одного из РТЦК и его подчиненная предлагали военнообязанным за взятку получить отсрочку от призыва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности НПУ.

Кто помогал уклонистам?

Оперативники Черкасского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями ГУНП в Черкасской области заблокировали еще одну схему избежания мобилизации, которую организовал начальник административного отделения одного из районных территориальных центров комплектования и его подчиненная - главный специалист одного из отделов.

Смотрите также: Задержаны адвокаты, работники ТЦК и ЦНАП: СБУ разоблачила схемы для уклонистов в Киеве и Херсоне. ФОТОрепортаж





В чем заключалась схема?

Пользуясь своим служебным положением, сообщники за деньги предлагали военнообязанным поставить их на воинский учет и оформить отсрочку от призыва.

Злоумышленникам уже объявили о подозрении. За взяточничество должностному лицу РТЦК и его подчиненной грозит до 10 лет лишения свободы.

Смотрите также: СБУ разоблачила в Ривном масштабную схему уклонения от мобилизации: среди задержанных чиновники МСЭК. ФОТОрепортаж

Напомним, недавно сообщалось, что сотрудник ТЦК в Одессе за деньги вносил через "Оберіг" недостоверные данные о военнообязанных и их признавали непригодными.