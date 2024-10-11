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Посадовець РТЦК на Черкащині зі спільницею пропонували ухилянтам за хабар отримати відстрочку від призову

У Черкаській області начальник адміністративного відділення одного з РТЦК та його підлегла пропонували військовозобов'язаним за хабар отримати відстрочку від призову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки НПУ.

Хто допомагав ухилянтам?

Оперативники Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими ГУНП в Черкаській області заблокували ще одну схему уникнення мобілізації, яку організував начальник адміністративного відділення одного з районних територіальних центрів комплектування та його підлегла – головний спеціаліст одного з відділу.

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Хабарники в РТЦК на Черкащині
Хабарники в РТЦК на Черкащині

У чому полягала схема?

Користуючись своїм службовим положенням, спільники за гроші пропонували військовозобов’язаним поставити їх на військовий облік та оформити відстрочку від призову.

Зловмисникам вже оголосили про підозру. За хабарництво посадовцю РТЦК та його підлеглій загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що співробітник ТЦК в Одесі за гроші вносив через "Оберіг" недостовірні дані про військовозобов’язаних і їх визнавали непридатними.

Автор: 

хабар (4724) ухилянти (978) ТЦК та СП (629) Чернігівська область (929)


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Топ коментарі
+9
Та не може такого бути...Це ІПСО...
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11.10.2024 12:01
+8
Іпсо!Всі знають,що в тцк працюють виключно самі святі люди країни- бойові скалічені ветерани .
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11.10.2024 12:20
+5
Увуювати підуть всі. У-у-у-у!!!
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11.10.2024 11:59
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Увуювати підуть всі. У-у-у-у!!!
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11.10.2024 11:59 Відповісти
Та не може такого бути...Це ІПСО...
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11.10.2024 12:01 Відповісти
ІПСО - такого не може бути.........
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11.10.2024 12:04 Відповісти
ну дадуть 10 років і що далі? Якщо не амністують, то 10 років його годуй, одягай, стережи. Відправити воювати - теж не варіант, зрадить. З таких як вони треба створювати трудові батальони і нехай будують укріплення на фронті. І користь країні і злчинцям покарання
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11.10.2024 12:04 Відповісти
а краще - на розмінування проходів перед штурмом ворожих позицій......
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11.10.2024 12:05 Відповісти
Мін. оборони та Ощадбанк дві чорні діри, яки прямо чи опосередковано спонсурують тероризм рф!
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11.10.2024 12:15 Відповісти
Іпсо!Всі знають,що в тцк працюють виключно самі святі люди країни- бойові скалічені ветерани .
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11.10.2024 12:20 Відповісти
Як начальник адміністративного відділення РТЦК без участі керівника чи заступника може дати відсрочку , не маючи ні повноважень , ні права підпису . Дурня якась...
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11.10.2024 20:51 Відповісти
Читайте Закони, а не різне лайно в новинах.
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11.10.2024 21:01 Відповісти
 
 