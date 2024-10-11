Посадовець РТЦК на Черкащині зі спільницею пропонували ухилянтам за хабар отримати відстрочку від призову

У Черкаській області начальник адміністративного відділення одного з РТЦК та його підлегла пропонували військовозобов'язаним за хабар отримати відстрочку від призову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки НПУ.

Хто допомагав ухилянтам?

Оперативники Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими ГУНП в Черкаській області заблокували ще одну схему уникнення мобілізації, яку організував начальник адміністративного відділення одного з районних територіальних центрів комплектування та його підлегла – головний спеціаліст одного з відділу.

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У чому полягала схема?

Користуючись своїм службовим положенням, спільники за гроші пропонували військовозобов’язаним поставити їх на військовий облік та оформити відстрочку від призову.

Зловмисникам вже оголосили про підозру. За хабарництво посадовцю РТЦК та його підлеглій загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що співробітник ТЦК в Одесі за гроші вносив через "Оберіг" недостовірні дані про військовозобов’язаних і їх визнавали непридатними.