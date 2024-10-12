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Мешканця Кременчука засудили до 3 років ув’язнення за відмову мобілізуватися, - обласний ТЦК та СП

вирок

На Полтавщині суд ухвалив вирок щодо чоловіка, який після визнання його придатним до військової служби відмовився від мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавського ТЦК та СП.

Як наголошують у ТЦК, мешканець Кременчука вчинив кримінальне правопорушення, передбачене статтею 336 Кримінального кодексу України, тобто ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Про обставини стало відомо з матеріалів справи.

Так, як зазначається, у лютому цього року військово-лікарська комісія кременчуцької лікарні визнала громадянина придатним до проходження військової служби.

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Чоловік хворів на астму та гіпертонію

"Проте чоловік був незгоден з таким рішенням, тому що він вважав себе хворим - астма та гіпертонія. В результаті він відмовився отримувати повістку на відправку до навчального центру та у визначений час не прибув до ТЦК та СП. Таким чином він умисно здійснив кримінальне правопорушення. Військовослужбовці Кременчуцького районного ТЦК та СП склали акт відмови від отримання повістки та в подальшому направили документи для притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

В ТЦК також переконують, що під час судового засідання чоловік нібито зізнався, що злякався потрапити на передову. Попри те, що він визнав свою провину та щиро розкаявся у вчиненому - суд ухвалив призначити йому покарання у виді 3 років позбавлення волі.

"Це вже не перший "реальний" термін, який отримали мешканці Полтавщини за ухилення від мобілізації. 2 жовтня обвинувачувальний вирок виніс Котелевський районний суд - 3 роки позбавлення волі", - додають у ТЦК.

Автор: 

Кременчук (297) ухилянти (978) Полтавська область (1133)


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Топ коментарі
+32
В країні, де Конституція на паузі? Та запросто.
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12.10.2024 12:27
+25
У ув'язнення є термін а у мобілізації......
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12.10.2024 12:23
+22
Як людина з астмою та гіпертонією може бути 100% придатною???
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12.10.2024 12:24
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думка лоха не важлива,відпочинь.
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12.10.2024 17:50 Відповісти
Все ніяк не дойде до влади що силою людей на війну не заженеш, коли у самих рило в крадених грошах і виїздах закордон,тцк ставиться до людей як до скотини а замість демобілізації і підвищення зарплатні для військових, лише розведення руками, нічого хорошого з цього всього не буде. І краще вже сісти на три роки, чим потім на 12 за сзч
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12.10.2024 17:56 Відповісти
Ваш коммент, наверное, удалили, отвечу здесь:
"Статья 65. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов являются обязанностью граждан Украины.
Граждане несут военную службу в соответствии с законом."

Вот твой коммент: "..якщо людина не хоче воювати це його право, надати можливість виїхати закордон і не капати на мозк своїм "забовязаний" в країні яка чомусь нікому нічого забовзяна не була останні двадцять років.."

Если ты гражданин своего государства - то должен исполнять законы своего государства, а нарушение законаов карается законом..
А ты пытаешься выгородить этих тва рей, и тем самым являешься косвенным соучастником этого преступления. Хочешь тоже понести наказание, коллаборант?
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12.10.2024 20:24 Відповісти
Між громадянами і державою є соціальний контракт, держава виконує свої зобов'язання люди свої. Якщо держава не виконує свої зобов'язання люди не виконують свої. Це по перше, по друге у нас конституція на паузі чи ви не чули верховного головнокомандувача ?)) по-третє я можу казати все що забажаю за потрібне і за правильне, так створюється суспільна думка, суспільна думка каже що влада може піти лісом, або хай влаштовують вибори, та відносяться до людей як до людей а не до худоби, змінюють мобілізацію на рекрутинг і дають чітких строки служби, або хрін вони коли знайдуть людей для мобілізації а всіх кого наберуть будуть тікати в сзч. Ну і четверте, або вимкни впн або якщо це не впн, сиди собі закордоном і не тявкайТЕ як людям жити у державі до якої ви не маєте відношення )
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12.10.2024 21:13 Відповісти
"..Якщо держава не виконує свої зобов'язання люди не виконують свої. Це по перше, по друге у нас конституція на паузі чи ви не чули верховного головнокомандувача ?" ))
Это вы откуда взяли, сами законы придумыаваете? ) Давайте ссылку на закон, на то что "если государство не выполняет свои обязательства, то люди тоже не будут выполнять свои обязательства." И какие обязательства не выполняло государство?

А то что в стране объявлено военное положение - это для вас ничего не значит..
И когда "конституцию поставили на паузу", можешь представить на это какой-нибудь документ?

А то что он совершил уголовное преступление, предусмотренное статьей 336 Уголовного кодекса Украины, то есть уклонился от призыва на военную службу по мобилизации - это для вас ничего не значит? Или вы Уголовный кодекс тоже "поставили на паузу"?

А что вы скажете о десятках тысяч доблестных воинах защищающих сейчас Родину от напавшего на него врага? Может, не стоило им идти на фронт воевать - а сразу сдать страну?
Я говорю - у вас мысли типичного коллаборанта, наверное, ждущих "освободителей" и поддерживающих таких предателей как и он сам..

Вы тоже не пошли бы защищать свою Родину судя по вашим комментам?
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13.10.2024 10:53 Відповісти
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