Мешканця Кременчука засудили до 3 років ув’язнення за відмову мобілізуватися, - обласний ТЦК та СП

На Полтавщині суд ухвалив вирок щодо чоловіка, який після визнання його придатним до військової служби відмовився від мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавського ТЦК та СП.

Як наголошують у ТЦК, мешканець Кременчука вчинив кримінальне правопорушення, передбачене статтею 336 Кримінального кодексу України, тобто ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Про обставини стало відомо з матеріалів справи.

Так, як зазначається, у лютому цього року військово-лікарська комісія кременчуцької лікарні визнала громадянина придатним до проходження військової служби.

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Чоловік хворів на астму та гіпертонію

"Проте чоловік був незгоден з таким рішенням, тому що він вважав себе хворим - астма та гіпертонія. В результаті він відмовився отримувати повістку на відправку до навчального центру та у визначений час не прибув до ТЦК та СП. Таким чином він умисно здійснив кримінальне правопорушення. Військовослужбовці Кременчуцького районного ТЦК та СП склали акт відмови від отримання повістки та в подальшому направили документи для притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

В ТЦК також переконують, що під час судового засідання чоловік нібито зізнався, що злякався потрапити на передову. Попри те, що він визнав свою провину та щиро розкаявся у вчиненому - суд ухвалив призначити йому покарання у виді 3 років позбавлення волі.

"Це вже не перший "реальний" термін, який отримали мешканці Полтавщини за ухилення від мобілізації. 2 жовтня обвинувачувальний вирок виніс Котелевський районний суд - 3 роки позбавлення волі", - додають у ТЦК.