Мешканця Кременчука засудили до 3 років ув’язнення за відмову мобілізуватися, - обласний ТЦК та СП
На Полтавщині суд ухвалив вирок щодо чоловіка, який після визнання його придатним до військової служби відмовився від мобілізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавського ТЦК та СП.
Як наголошують у ТЦК, мешканець Кременчука вчинив кримінальне правопорушення, передбачене статтею 336 Кримінального кодексу України, тобто ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Про обставини стало відомо з матеріалів справи.
Так, як зазначається, у лютому цього року військово-лікарська комісія кременчуцької лікарні визнала громадянина придатним до проходження військової служби.
Чоловік хворів на астму та гіпертонію
"Проте чоловік був незгоден з таким рішенням, тому що він вважав себе хворим - астма та гіпертонія. В результаті він відмовився отримувати повістку на відправку до навчального центру та у визначений час не прибув до ТЦК та СП. Таким чином він умисно здійснив кримінальне правопорушення. Військовослужбовці Кременчуцького районного ТЦК та СП склали акт відмови від отримання повістки та в подальшому направили документи для притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.
В ТЦК також переконують, що під час судового засідання чоловік нібито зізнався, що злякався потрапити на передову. Попри те, що він визнав свою провину та щиро розкаявся у вчиненому - суд ухвалив призначити йому покарання у виді 3 років позбавлення волі.
"Це вже не перший "реальний" термін, який отримали мешканці Полтавщини за ухилення від мобілізації. 2 жовтня обвинувачувальний вирок виніс Котелевський районний суд - 3 роки позбавлення волі", - додають у ТЦК.
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"Статья 65. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов являются обязанностью граждан Украины.
Граждане несут военную службу в соответствии с законом."
Вот твой коммент: "..якщо людина не хоче воювати це його право, надати можливість виїхати закордон і не капати на мозк своїм "забовязаний" в країні яка чомусь нікому нічого забовзяна не була останні двадцять років.."
Если ты гражданин своего государства - то должен исполнять законы своего государства, а нарушение законаов карается законом..
А ты пытаешься выгородить этих тва рей, и тем самым являешься косвенным соучастником этого преступления. Хочешь тоже понести наказание, коллаборант?
Это вы откуда взяли, сами законы придумыаваете? ) Давайте ссылку на закон, на то что "если государство не выполняет свои обязательства, то люди тоже не будут выполнять свои обязательства." И какие обязательства не выполняло государство?
А то что в стране объявлено военное положение - это для вас ничего не значит..
И когда "конституцию поставили на паузу", можешь представить на это какой-нибудь документ?
А то что он совершил уголовное преступление, предусмотренное статьей 336 Уголовного кодекса Украины, то есть уклонился от призыва на военную службу по мобилизации - это для вас ничего не значит? Или вы Уголовный кодекс тоже "поставили на паузу"?
А что вы скажете о десятках тысяч доблестных воинах защищающих сейчас Родину от напавшего на него врага? Может, не стоило им идти на фронт воевать - а сразу сдать страну?
Я говорю - у вас мысли типичного коллаборанта, наверное, ждущих "освободителей" и поддерживающих таких предателей как и он сам..
Вы тоже не пошли бы защищать свою Родину судя по вашим комментам?