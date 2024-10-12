Из-за вражеского обстрела на Херсонщине обесточен объект энергоснабжения

В результате очередного вражеского обстрела обесточен объект энергоснабжения на Херсонщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в поселках Текстильном, Зеленовке и части Таврического микрорайона Херсона возможны перебои с электроснабжением.

"Аварийно-восстановительные работы будут проведены при благоприятных условиях как можно оперативнее", - уточнил Мрочко.

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Больше информации об обстреле объекта энергоснабжения пока не известно.