Из-за вражеского обстрела на Херсонщине обесточен объект энергоснабжения
В результате очередного вражеского обстрела обесточен объект энергоснабжения на Херсонщине.
Об этом сообщил в телеграмм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в поселках Текстильном, Зеленовке и части Таврического микрорайона Херсона возможны перебои с электроснабжением.
"Аварийно-восстановительные работы будут проведены при благоприятных условиях как можно оперативнее", - уточнил Мрочко.
Больше информации об обстреле объекта энергоснабжения пока не известно.
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