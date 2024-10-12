РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11868 посетителей онлайн
Новости Фото
1 012 1

Враг обстрелял Херсон: вспыхнул пожар на складе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оккупанты обстреляли один из микрорайонов в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате вражеской атаки возник пожар на складском помещении и площадке открытого хранения отходов производства.

"Из-за постоянных повторных обстрелов спасателям приходилось несколько раз отъезжать в безопасное место, а затем снова возвращаться к тушению. К утру пожар удалось потушить", - отмечают в ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Херсонщине: 4 человека получили ранения, среди пострадавших - ребенок и медицинская сестра. ФОТОРЕПОРТАЖ

Наслідки удару по складу в Херсоні
Наслідки удару по складу в Херсоні
Наслідки удару по складу в Херсоні
Наслідки удару по складу в Херсоні
Наслідки удару по складу в Херсоні
Наслідки удару по складу в Херсоні
Наслідки удару по складу в Херсоні
Наслідки удару по складу в Херсоні
Наслідки удару по складу в Херсоні

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты атаковали с дрона маршрутку в Херсоне.

Автор: 

обстрел (27652) Херсон (2868) ГСЧС (4997)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тільки чому немає відповіді по рашиським складах і казармах в лднр ? а там ой як їх багато і кожного дня прибувають все нові ешелони з пальним і технікою.
показать весь комментарий
12.10.2024 08:21 Ответить
 
 