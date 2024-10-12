Враг обстрелял Херсон: вспыхнул пожар на складе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оккупанты обстреляли один из микрорайонов в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате вражеской атаки возник пожар на складском помещении и площадке открытого хранения отходов производства.

"Из-за постоянных повторных обстрелов спасателям приходилось несколько раз отъезжать в безопасное место, а затем снова возвращаться к тушению. К утру пожар удалось потушить", - отмечают в ГСЧС.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты атаковали с дрона маршрутку в Херсоне.