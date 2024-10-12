Ворог обстріляв Херсон: спалахнула пожежа на складі. ФОТОрепортаж
Окупанти обстріляли один із мікрорайонів у Херсоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на складському приміщенні та майданчику відкритого зберігання відходів виробництва.
"Через постійні повторні обстріли рятувальникам доводилося кілька разів від’їжджати в безпечне місце, а потім знову повертатися до гасіння. До ранку пожежу вдалося загасити", - наголошують у ДСНС.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти атакували з дрона маршрутку в Херсоні.
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володимир омельянов
показати весь коментар12.10.2024 08:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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