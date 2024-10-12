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Ворог обстріляв Херсон: спалахнула пожежа на складі. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли один із мікрорайонів у Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на складському приміщенні та майданчику відкритого зберігання відходів виробництва.

"Через постійні повторні обстріли рятувальникам доводилося кілька разів від’їжджати в безпечне місце, а потім знову повертатися до гасіння. До ранку пожежу вдалося загасити", - наголошують у ДСНС.

Читайте: Доба на Херсонщині: 4 людини дістали поранення, серед постраждалих - дитина та медична сестра. ФОТОрепортаж

Наслідки удару по складу в Херсоні
Наслідки удару по складу в Херсоні
Наслідки удару по складу в Херсоні
Наслідки удару по складу в Херсоні
Наслідки удару по складу в Херсоні
Наслідки удару по складу в Херсоні
Наслідки удару по складу в Херсоні
Наслідки удару по складу в Херсоні
Наслідки удару по складу в Херсоні

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти атакували з дрона маршрутку в Херсоні.

Автор: 

обстріл (28993) Херсон (3416) ДСНС (5137)


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Тільки чому немає відповіді по рашиським складах і казармах в лднр ? а там ой як їх багато і кожного дня прибувають все нові ешелони з пальним і технікою.
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12.10.2024 08:21 Відповісти
 
 