Доба на Херсонщині: 4 людини дістали поранення, серед постраждалих - дитина та медична сестра. ФОТОрепортаж

Минулої доби окупанти вкотре обстріляли Бериславський та Херсонський райони, били по житлових кварталах з артилерії, мінометів та атакували БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

"У результаті обстрілів пошкоджено 23 об’єкти: чотири багатоповерхові та п’ять приватних будинків, об’єкт критичної інфраструктури, вантажний та вісім легкових автомобілів, дві карети швидкої допомоги, автоцентр та АЗС", - йдеться в повідомленні.

Російські військові здійснили атаки безпілотниками типу "FPV" по Широкій Балці, Антонівці та Херсону. Пошкоджено два приватні будинки.

В результаті артилерійських обстрілів пошкоджено два приватні будинки у Приозерному та вантажний автомобіль у Білозерці.

У Крупиці через скидання вибухівки з ворожого БпЛА пошкоджено житловий будинок.

Біля Давидового Броду 59-річний чоловік під час укладання асфальту постраждав через підрив на вибухівці. Водій з’їхав на узбіччя, де і стався підрив. Чоловік отримав вибухову травму і контузію. Спецтехніка зазнала пошкоджень.

Поліція просить громадян бути обережними на деокупованих територіях, де зберігається високий рівень мінної небезпеки. У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку за телефонами "101" або "102".

Зранку в Херсоні противник вдарив із артилерії по мікрорайону "Таврійський". Через атаку пошкоджено багатоповерховий будинок, автоцентр, АЗС, вісім легкових автомобілів та карету екстреної медичної допомоги. У 16-річної дівчини медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Під артилерійським вогнем перебував і мікрорайоні "Корабел". Снарядами там пошкоджено два багатоповерхові будинки.

Також вранці російські військові з артилерії атакували і прибережну зону в Центральному районі. Поранено 55-річного чоловіка, який перебував на вулиці. У нього діагностували вибухову травму й уламкове поранення ноги.

Ввечері у Дніпровському районі міста російські військові скинули боєприпас із дрона на територію лікарні. Внаслідок вибуху пошкоджено автомобіль "швидкої" та поранено 27-річну медсестру, яка отримала уламкові поранення ніг. Також через скид із дрона пошкоджено багатоповерховий будинок.

Вночі окупаційні війська обстріляли центр Херсону. Основний удар прийшовся по будівлі поштового відділення, яка зазнала значних пошкоджень. Снарядами пробито дах і фасад, пошкоджено вікна, потрощено внутрішнє оздоблення. Також пошкоджено шість автомобілів.

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