Сутки на Херсонщине: 4 человека получили ранения, среди пострадавших - ребенок и медицинская сестра. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки оккупанты в очередной раз обстреляли Бериславский и Херсонский районы, били по жилым кварталам из артиллерии, минометов и атаковали БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

"В результате обстрелов повреждены 23 объекта: четыре многоэтажных и пять частных домов, объект критической инфраструктуры, грузовой и восемь легковых автомобилей, две кареты скорой помощи, автоцентр и АЗС", - говорится в сообщении.

Российские военные совершили атаки беспилотниками типа "FPV" по Широкой Балке, Антоновке и Херсону. Повреждены два частных дома.

В результате артиллерийских обстрелов повреждены два частных дома в Приозерном и грузовой автомобиль в Белозерке.

В Крупице из-за сброса взрывчатки с вражеского БпЛА поврежден жилой дом.

Возле Давыдового Брода 59-летний мужчина во время укладки асфальта пострадал из-за подрыва на взрывчатке. Водитель съехал на обочину, где и произошел подрыв. Мужчина получил взрывную травму и контузию. Спецтехника подверглась повреждениям.

Полиция просит граждан быть осторожными на деоккупированных территориях, где сохраняется высокий уровень минной опасности. В случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не трогайте его и сообщите о находке по телефонам "101" или "102".

Утром в Херсоне противник ударил из артиллерии по микрорайону "Таврический". Из-за атаки повреждены многоэтажный дом, автоцентр, АЗС, восемь легковых автомобилей и карета экстренной медицинской помощи. У 16-летней девушки медики диагностировали острую реакцию на стресс.

Под артиллерийским огнем находился и микрорайоне "Корабел". Снарядами там повреждены два многоэтажных дома.

Также утром российские военные из артиллерии атаковали и прибрежную зону в Центральном районе. Ранен 55-летний мужчина, который находился на улице. У него диагностировали взрывную травму и осколочное ранение ноги.

Вечером в Днепровском районе города российские военные сбросили боеприпас с дрона на территорию больницы. В результате взрыва поврежден автомобиль "скорой" и ранена 27-летняя медсестра, которая получила осколочные ранения ног. Также из-за сброса с дрона поврежден многоэтажный дом.

Ночью оккупационные войска обстреляли центр Херсона. Основной удар пришелся по зданию почтового отделения, которое получило значительные повреждения. Снарядами пробита крыша и фасад, повреждены окна, разбита внутренняя отделка. Также повреждены шесть автомобилей.

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