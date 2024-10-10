Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: один человек погиб и девять ранены. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру Бериславского и Херсонского районов. Били из артиллерии, минометов, танков и атаковали БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

В Антоновке в результате атаки вражеского беспилотника погиб 61-летний велосипедист. В тот же день на улице под удар дрона попала 58-летняя женщина, она получила минно-взрывную травму и осколочные ранения различных частей тела. Также оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА вблизи остановки общественного транспорта. Поврежден маршрутный автобус. Населенный пункт страдал и от артиллерийских обстрелов, повреждения получили два частных дома.

Российские военные атаковали дроном Львов. Получил ранения 68-летний местный житель, у него диагностировали взрывную травму, осколочные ранения конечностей и брюшной полости.

Из артиллерии оккупанты били по Дарьевке. Снарядами повреждены три частных дома, автомобиль, газопровод и хозяйственная постройка. Артиллерийским огнем повреждено хозяйственное сооружение в Новоалександровке и два частных дома в Камышанах.

Российские оккупационные войска атаковали беспилотниками Гавриловку, Мылово, Качкаровку и Берислав. В результате сброса взрывчатки с дронов повреждены автомобиль, административное здание и два частных дома.

В результате дроновых атак в Днепровском районе Херсона получили ранения пять мужчин в возрасте от 21 до 51 года. В момент ударов люди шли по улице, находились на остановке общественного транспорта и на балконе квартиры. У пострадавших диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, множественные осколочные ранения и переломы. Повреждения получили многоквартирный дом и два автомобиля. В центре Херсона в результате артиллерийского обстрела повреждено медицинское учреждение.

За медицинской помощью обратились 62-летняя женщина и 63-летний мужчина, у которых диагностировали взрывные травмы и контузии. 8 октября они попали под обстрел армии РФ в Камышанах.

