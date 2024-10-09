Два человека пострадали в результате вражеской атаки c дрона на Херсонщине
Военные РФ сбросили взрывчатку с дрона на гражданских лиц во Львовом и Киндийке в Херсонской области.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Так, в полдень российские оккупанты атаковали с дрона мужчину в селе Львово. Из-за сброса взрывчатки с дрона 68-летний местный житель получил взрывную травму, осколочные ранения руки, ноги и брюшной полости. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, россияне атаковали с дрона жительницу Киндейки. Враг сбросил взрывчатку на 58-летнюю женщину, когда она находилась на улице. Женщину доставили в больницу со взрывной травмой, осколочными ранениями ног и рук.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Olifant
показать весь комментарий09.10.2024 18:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль