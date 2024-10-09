Два человека пострадали в результате вражеской атаки c дрона на Херсонщине

Военные РФ сбросили взрывчатку с дрона на гражданских лиц во Львовом и Киндийке в Херсонской области.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Так, в полдень российские оккупанты атаковали с дрона мужчину в селе Львово. Из-за сброса взрывчатки с дрона 68-летний местный житель получил взрывную травму, осколочные ранения руки, ноги и брюшной полости. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, россияне атаковали с дрона жительницу Киндейки. Враг сбросил взрывчатку на 58-летнюю женщину, когда она находилась на улице. Женщину доставили в больницу со взрывной травмой, осколочными ранениями ног и рук.

