Дві людини постраждали внаслідок ворожої атаки з дрона на Херсонщині
Військові РФ скинули вибухівку з дрона на цивільних осіб у Львовому і Кіндійці в Херсонській області.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Так, опівдні російські окупанти атакували з дрона чоловіка в селі Львове. Через скидання вибухівки з дрона 68-річний місцевий житель дістав вибухову травму, уламкові поранення руки, ноги та черевної порожнини. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу.
Крім того, росіяни атакували з дрона жительку Кіндійки. Ворог скинув вибухівку на 58-річну жінку, коли вона перебувала на вулиці. Жінку доставили до лікарні з вибуховою травмою, уламковими пораненнями ніг та рук.
