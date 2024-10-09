УКР
Дві людини постраждали внаслідок ворожої атаки з дрона на Херсонщині

Окупанти скинули вибухівку на цивільних на Херсонщині

Військові РФ скинули вибухівку з дрона на цивільних осіб у Львовому і Кіндійці в Херсонській області.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, опівдні російські окупанти атакували з дрона чоловіка в селі Львове. Через скидання вибухівки з дрона 68-річний місцевий житель дістав вибухову травму, уламкові поранення руки, ноги та черевної порожнини. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу.

Крім того, росіяни атакували з дрона жительку Кіндійки. Ворог скинув вибухівку на 58-річну жінку, коли вона перебувала на вулиці. Жінку доставили до лікарні з вибуховою травмою, уламковими пораненнями ніг та рук.

Також дивіться: Війська РФ ударили по геріатричному центру на Херсонщині: двоє поранених. ФОТО

