Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: одна людина загинула та дев’ять поранено. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Бериславського та Херсонського районів. Били з артилерії, мінометів, танків та атакували БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

У Антонівці внаслідок атаки ворожого безпілотника загинув 61-річний велосипедист. Того ж дня на вулиці під удар дрона потрапила 58-річна жінка, вона дістала мінно-вибухову травму та уламкові поранення різних частин тіла. Також окупанти скинули вибухівку з БпЛА поблизу зупинки громадського транспорту. Пошкоджено маршрутний автобус. Населений пункт потерпав і від артилерійських обстрілів, пошкоджень зазнали два приватні будинки.

Російські військові атакували дроном Львове. Зазнав поранення 68-річний місцевий житель, у нього діагностували вибухову травму, уламкові поранення кінцівок та черевної порожнини.

З артилерії окупанти били по Дар’ївці. Снарядами пошкоджено три приватні будинки, автомобіль, газопровід та господарську споруду. Артилерійським вогнем пошкоджено господарську споруду в Новоолександрівці та два приватні будинки у Комишанах.

Російські окупаційні війська атакували безпілотниками Гаврилівку, Милове, Качкарівку і Берислав. Внаслідок скидання вибухівок із дронів пошкоджено автомобіль, адміністративну будівлю та два приватні будинки.

В результаті дронових атак у Дніпровському районі Херсону отримали поранення п’ять чоловіків віком від 21 до 51 року. У момент ударів люди йшли вулицею, перебували на зупинці громадського транспорту та на балконі квартири. У потерпілих діагностували мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, множинні уламкові поранення та переломи. Пошкоджень зазнали багатоквартирний будинок та два автомобілі. У центрі Херсону внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено медичний заклад.

По медичну допомогу звернулися 62-річна жінка та 63-річний чоловік, у яких діагностували вибухові травми і контузії. 8 жовтня вони потрапили під обстріл армії РФ у Комишанах.

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