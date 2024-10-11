Із 15 жовтня на Херсонщині подовжать комендантську годину

На Херсонщині з 15 жовтня подовжать комендантську годину - вона триватиме із 20 години до 6 години, що пов’язано зі зменшенням світлового дня та безпекою громадян.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що таке рішення було ухвалено на засіданні Ради оборони Херсонщини, на якому також обговорювали такі питання, як мобілізація та ВЛК, захист населення.



"Вирішили подовжити комендантську годину в області. З 15 жовтня вона триватиме з 20:00 до 06:00. Це пов’язано зі зменшенням світлового дня та безпекою громадян", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: З 7 жовтня в Костянтинівській громаді комендантська година триватиме 20 годин на добу, - МВА

Крім того, на засіданні обговорили хід мобілізаційної кампанії та роботу військово-лікарських комісій. Відповідно до рішення Уряду, необхідно провести аудит "критичних" підприємств, які мають право на бронювання працівників, тож в області будуть створені спеціальні комісії, до складу яких увійдуть представники правоохоронних органів.



"Ще одне важливе питання – захист населення від ворожих атак. Ухвалили рішення – надати дозвіл Херсонській МВА придбати необхідні послуги з інженерного проєктування, капітального та поточного ремонту захисних споруд, які знаходяться у формі власності ОСББ. Також будуть придбані десять вуличних укриттів, крім того розглянули можливість будівництва укриття у Херсонському та Бериславському районах", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У ще двох громадах Донеччини посилено комендантську годину, - ОВА