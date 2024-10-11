С 15 октября на Херсонщине продлят комендантский час

На Херсонщине с 15 октября продлят комендантский час - он продлится с 20 часов до 6 часов, что связано с уменьшением светового дня и безопасностью граждан.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что такое решение было принято на заседании Совета обороны Херсонщины, на котором также обсуждали такие вопросы, как мобилизация и ВВК, защита населения.



"Решили продлить комендантский час в области. С 15 октября он продлится с 20:00 до 06:00. Это связано с уменьшением светового дня и безопасностью граждан", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на заседании обсудили ход мобилизационной кампании и работу военно-врачебных комиссий. Согласно решению Правительства, необходимо провести аудит "критических" предприятий, которые имеют право на бронирование работников, поэтому в области будут созданы специальные комиссии, в состав которых войдут представители правоохранительных органов.



"Еще один важный вопрос - защита населения от вражеских атак. Приняли решение - предоставить разрешение Херсонской ГВА приобрести необходимые услуги по инженерному проектированию, капитальному и текущему ремонту защитных сооружений, которые находятся в форме собственности ОСМД. Также будут приобретены десять уличных укрытий, кроме того рассмотрели возможность строительства укрытия в Херсонском и Бериславском районах", - говорится в сообщении.

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