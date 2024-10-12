Через ворожий обстріл на Херсонщині знеструмлено об’єкт енергопостачання
Внаслідок чергового ворожого обстрілу знеструмлено об'єкт енергопостачання на Херсонщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у селищах Текстильному, Зеленівці та частині Таврійського мікрорайону Херсона можливі перебої з електропостачанням.
"Аварійно-відновлювальні роботи будуть проведені за сприятливих умов якомога оперативніше", - уточнив Мрочко.
Більше інформації щодо обстрілу об'єкту енергопостачання наразі не відомо.
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