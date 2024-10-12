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Через ворожий обстріл на Херсонщині знеструмлено об’єкт енергопостачання

Удар по енергетиці

Внаслідок чергового ворожого обстрілу знеструмлено об'єкт енергопостачання на Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у селищах Текстильному, Зеленівці та частині Таврійського мікрорайону Херсона можливі перебої з електропостачанням.

"Аварійно-відновлювальні роботи будуть проведені за сприятливих умов якомога оперативніше", - уточнив Мрочко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв Херсон: спалахнула пожежа на складі. ФОТОрепортаж

Більше інформації щодо обстрілу об'єкту енергопостачання наразі не відомо. 

Автор: 

обстріл (28973) Херсон (3416) енергетика (2611) Херсонська область (5847)


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