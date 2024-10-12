Во время воздушной тревоги в Одессе раздался взрыв, - Труханов

Городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщает, что в Одессе был слышен взрыв.

Об этом он отметил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"В городе слышен взрыв!", - написал мэр Одессы.

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В предыдущем своем посте Труханов сообщал, что в Одесской области объявлена воздушная тревога, и существует "угроза баллистики из Крыма".

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!", - подчеркнул мэр.