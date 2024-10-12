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Во время воздушной тревоги в Одессе раздался взрыв, - Труханов

Вибух

Городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщает, что в Одессе был слышен взрыв.

Об этом он отметил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"В городе слышен взрыв!", - написал мэр Одессы.

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В предыдущем своем посте Труханов сообщал, что в Одесской области объявлена воздушная тревога, и существует "угроза баллистики из Крыма".

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!", - подчеркнул мэр.

Труханов про вибух в Одесі

Автор: 

взрыв (6795) Одесса (7917) Труханов Геннадий (317)


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Ну от...а кажуть, що Труханов поганий Мер...
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12.10.2024 22:04 Ответить
Він росіянин. Більше того класичний мафіозі, який тримає всю Одесу і область в руках.

І про це писали не одноразово.
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12.10.2024 22:15 Ответить
не всі зрозуміють сарказм
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12.10.2024 22:31 Ответить
Він чекає Московією. Тоді зітхне вільно.
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12.10.2024 22:24 Ответить
Щось не інтенсивно свинособаки лікують одеситів,може б піднапружились цю гниду відправили до Гепи.
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12.10.2024 22:29 Ответить
Про психічні захворювання це ви на труханова натякаєте?
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12.10.2024 22:31 Ответить
Почему эта сруцкимирная свинособака-сепар, бандюган капитан, коррупционер-ворюга, еще живо вместе с кидаловыми-**********?
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12.10.2024 22:43 Ответить
Війна ще довго буде, свинособаки перекрасились у патріотів.
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13.10.2024 00:08 Ответить
 
 