УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10229 відвідувачів онлайн
Новини
2 761 8

Під час повітряної тривоги в Одесі пролунав вибух

Вибух

Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомляє, що в Одесі було чутно вибух. 

Про це він зазначив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"В місті чутно вибух!", - написав мер Одеси.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Одесі судитимуть медпрацівників батька і сина, які "діагностували" ухилянтам психічні захворювання

У попередньому своєму пості Труханов повідомляв, що в Одеській області оголошена повітряна тривога, і існує "загроза балістики з Криму".

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!", - наголосив мер.

Труханов про вибух в Одесі

Автор: 

вибух (4504) Одеса (5492)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну от...а кажуть, що Труханов поганий Мер...
показати весь коментар
12.10.2024 22:04 Відповісти
Він росіянин. Більше того класичний мафіозі, який тримає всю Одесу і область в руках.

І про це писали не одноразово.
показати весь коментар
12.10.2024 22:15 Відповісти
не всі зрозуміють сарказм
показати весь коментар
12.10.2024 22:31 Відповісти
Він чекає Московією. Тоді зітхне вільно.
показати весь коментар
12.10.2024 22:24 Відповісти
Щось не інтенсивно свинособаки лікують одеситів,може б піднапружились цю гниду відправили до Гепи.
показати весь коментар
12.10.2024 22:29 Відповісти
Про психічні захворювання це ви на труханова натякаєте?
показати весь коментар
12.10.2024 22:31 Відповісти
Почему эта сруцкимирная свинособака-сепар, бандюган капитан, коррупционер-ворюга, еще живо вместе с кидаловыми-**********?
показати весь коментар
12.10.2024 22:43 Відповісти
Війна ще довго буде, свинособаки перекрасились у патріотів.
показати весь коментар
13.10.2024 00:08 Відповісти
 
 