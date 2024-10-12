Під час повітряної тривоги в Одесі пролунав вибух
Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомляє, що в Одесі було чутно вибух.
Про це він зазначив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"В місті чутно вибух!", - написав мер Одеси.
У попередньому своєму пості Труханов повідомляв, що в Одеській області оголошена повітряна тривога, і існує "загроза балістики з Криму".
"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!", - наголосив мер.
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І про це писали не одноразово.