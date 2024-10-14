Оккупанты в минувшие сутки обстреляли 9 населенных пунктов Запорожской области, есть разрушения
Российские захватчики в течение 13 октября нанесли 177 ударов по 9 населенным пунктам в Запорожье.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Войска РФ осуществили 4 авиационных удара по Темировке. А также:
- 84 БПЛА различной модификации атаковали Лобковое, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.
- 7 обстрелов из РСЗО накрыли Лобковое, Новоданиловку и Малую Токмачку.
- 82 артобстрела нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
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