Оккупанты в минувшие сутки обстреляли 9 населенных пунктов Запорожской области, есть разрушения

Российские захватчики в течение 13 октября нанесли 177 ударов по 9 населенным пунктам в Запорожье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Войска РФ осуществили 4 авиационных удара по Темировке. А также:

84 БПЛА различной модификации атаковали Лобковое, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.

7 обстрелов из РСЗО накрыли Лобковое, Новоданиловку и Малую Токмачку.

82 артобстрела нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Читайте также: Четыре человека ранены в результате ударов РФ по Запорожью за прошедшие сутки, область оккупанты атаковали 329 раз