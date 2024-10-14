Окупанти минулої доби обстріляли 9 населених пунктів Запорізької області, є руйнування
Російські загарбники впродовж 13 жовтня завдали 177 ударів по 9 населених пунктах на Запоріжжі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Темирівці. А також:
- 84 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.
- 7 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку та Малу Токмачку.
- 82 артобстріли завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
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