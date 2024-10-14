Неизвестные БПЛА 17 дней следили за военными базами США. Подозревают РФ и Китай, - WSJ

Над военными базами США в Лэнгли (Канада) и Норфолке (графство на востоке Англии) фиксировали группы БПЛА. Их замечали и раньше, но этот случай особенный тем, что наблюдение было длительным.

Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

Обычно БПЛА появлялись после захода солнца. Пока неизвестно, чьи именно они, но есть предположение, что к этому причастны Россия или Китай, которые могли проверять реакцию военных США.

Американские военные не принимали мер, поскольку не имели разрешения сбивать БПЛА, если они не представляют непосредственной угрозы. По данным свидетелей, воздушные цели были около 6 метров в длину и летели со скоростью 160 км/ч, создавая шум, похожий на звук газонокосилки.

Об этом также сообщили президенту Джо Байдену.

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