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Неизвестные БПЛА 17 дней следили за военными базами США. Подозревают РФ и Китай, - WSJ

Невідомі БПЛА стежили за базами США у Канаді та Східній Англії

Над военными базами США в Лэнгли (Канада) и Норфолке (графство на востоке Англии) фиксировали группы БПЛА. Их замечали и раньше, но этот случай особенный тем, что наблюдение было длительным.

Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

Обычно БПЛА появлялись после захода солнца. Пока неизвестно, чьи именно они, но есть предположение, что к этому причастны Россия или Китай, которые могли проверять реакцию военных США.

Американские военные не принимали мер, поскольку не имели разрешения сбивать БПЛА, если они не представляют непосредственной угрозы. По данным свидетелей, воздушные цели были около 6 метров в длину и летели со скоростью 160 км/ч, создавая шум, похожий на звук газонокосилки.

Об этом также сообщили президенту Джо Байдену.

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Автор: 

Великобритания (5011) военная база (218) Канада (2099) США (27055)


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Топ комментарии
+24
реакція американців гарна 17 днів літають дрони , а вони не ескалують .
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14.10.2024 10:43
+22
Ну враховуючи гендерну нейтральну культуру заходу, питання про відсутністі яєць просто відпадає.
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14.10.2024 10:44
+16
Над віиськовими базами спостерігали БПЛА - ну і ......
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14.10.2024 10:43
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Над віиськовими базами спостерігали БПЛА - ну і ......
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14.10.2024 10:43 Ответить
Що збити нічим?
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14.10.2024 10:43 Ответить
реакція американців гарна 17 днів літають дрони , а вони не ескалують .
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14.10.2024 10:43 Ответить
Ну враховуючи гендерну нейтральну культуру заходу, питання про відсутністі яєць просто відпадає.
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14.10.2024 10:44 Ответить
Ti gribov kakih ************* ? 🤔
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14.10.2024 11:08 Ответить
Пасивні спостерігачі
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14.10.2024 11:59 Ответить
А шо на тіх базах , ребів не було ,чи збити не було чим ...там вичикують, коли дрони камікадзе попруть ?
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14.10.2024 10:44 Ответить
Просто поржав ! Ну і нікчеми ))
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14.10.2024 10:49 Ответить
Немає в США сміливих і рішучих людей таких як Рейган
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14.10.2024 10:50 Ответить
Зараз бути мужнім - токсично, а от мати купу психічних хвороб і ницостей - круто, модно і молодіжно.
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14.10.2024 11:04 Ответить
The Wall Street Journal що за видання?
програма телебачення є? а, гороскоп на тиждень є? а, голі тьоті, що сумують цілодобово є?
нє, ну хоч кросворд на останній сторінці є?
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14.10.2024 10:54 Ответить
Куколди, що з них взяти.
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14.10.2024 10:55 Ответить
"Від жалю хотілося вдарити..." ©
Маюче все необхідне, просто просерати надбання поколінь.
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14.10.2024 11:07 Ответить
Kakie vi naivnie , vi poverili presse v predvibornoie vremia , kagda fifty fifty mezhdu kandidatami ...naivnie 🤦‍♂️
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14.10.2024 11:13 Ответить
В Німеччині російські дрони давно та спокійно спостерігають за підготовкою наших військових на "таємних" полігонах. Їм теж ніхто не протидіє. Рєзвітся русскій мір по демократичному світу як хоче.
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14.10.2024 14:42 Ответить
я просто в шоці, якась погань літає - вони на неі дивляться
ото НАТА "мощнає"
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14.10.2024 11:52 Ответить
Маю підозру що це якась "джинса", або хайп.

За даними свідків, повітряні цілі були близько 6 метрів завдовжки та летіли зі швидкістю 160 км/год, Джерело:

6 метрів це дохріна "кукурузник"
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14.10.2024 13:04 Ответить
 
 