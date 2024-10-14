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Новини
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Невідомі БПЛА 17 днів стежили за військовими базами США. Підозрюють РФ та Китай, - WSJ

Невідомі БПЛА стежили за базами США у Канаді та Східній Англії

Над військовими базами США в Ленглі (Канада) та Норфолку (графство на сході Англії) фіксували групи БПЛА. Їх помічали й раніше, але цей випадок особливий тим, що спостереження було тривалим.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

Зазвичай БПЛА з'являлися після заходу сонця. Наразі невідомо, чиї саме вони, але є припущення, що до цього причетні Росія чи Китай, що могли перевіряти реакцію військових США.

Американські військові не вживали заходів, оскільки не мали дозволу збивати БПЛА, якщо вони не становлять безпосередньої загрози. За даними свідків, повітряні цілі були близько 6 метрів завдовжки та летіли зі швидкістю 160 км/год, створюючи шум, схожий на звук газонокосарки.

Про це також повідомили президенту Джо Байдену.

Також читайте: Литва почала будівництво військової бази для німецьких військ біля кордону з Білоруссю

Автор: 

Велика Британія (5646) військова база (92) Канада (2216) США (23326)


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Топ коментарі
+24
реакція американців гарна 17 днів літають дрони , а вони не ескалують .
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14.10.2024 10:43
+22
Ну враховуючи гендерну нейтральну культуру заходу, питання про відсутністі яєць просто відпадає.
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14.10.2024 10:44
+16
Над віиськовими базами спостерігали БПЛА - ну і ......
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14.10.2024 10:43
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Над віиськовими базами спостерігали БПЛА - ну і ......
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14.10.2024 10:43 Відповісти
Що збити нічим?
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14.10.2024 10:43 Відповісти
реакція американців гарна 17 днів літають дрони , а вони не ескалують .
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14.10.2024 10:43 Відповісти
Ну враховуючи гендерну нейтральну культуру заходу, питання про відсутністі яєць просто відпадає.
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14.10.2024 10:44 Відповісти
Ti gribov kakih ************* ? 🤔
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14.10.2024 11:08 Відповісти
Пасивні спостерігачі
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14.10.2024 11:59 Відповісти
А шо на тіх базах , ребів не було ,чи збити не було чим ...там вичикують, коли дрони камікадзе попруть ?
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14.10.2024 10:44 Відповісти
Просто поржав ! Ну і нікчеми ))
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14.10.2024 10:49 Відповісти
Немає в США сміливих і рішучих людей таких як Рейган
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14.10.2024 10:50 Відповісти
Зараз бути мужнім - токсично, а от мати купу психічних хвороб і ницостей - круто, модно і молодіжно.
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14.10.2024 11:04 Відповісти
The Wall Street Journal що за видання?
програма телебачення є? а, гороскоп на тиждень є? а, голі тьоті, що сумують цілодобово є?
нє, ну хоч кросворд на останній сторінці є?
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14.10.2024 10:54 Відповісти
Куколди, що з них взяти.
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14.10.2024 10:55 Відповісти
"Від жалю хотілося вдарити..." ©
Маюче все необхідне, просто просерати надбання поколінь.
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14.10.2024 11:07 Відповісти
Kakie vi naivnie , vi poverili presse v predvibornoie vremia , kagda fifty fifty mezhdu kandidatami ...naivnie 🤦‍♂️
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14.10.2024 11:13 Відповісти
В Німеччині російські дрони давно та спокійно спостерігають за підготовкою наших військових на "таємних" полігонах. Їм теж ніхто не протидіє. Рєзвітся русскій мір по демократичному світу як хоче.
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14.10.2024 14:42 Відповісти
я просто в шоці, якась погань літає - вони на неі дивляться
ото НАТА "мощнає"
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14.10.2024 11:52 Відповісти
Маю підозру що це якась "джинса", або хайп.

За даними свідків, повітряні цілі були близько 6 метрів завдовжки та летіли зі швидкістю 160 км/год, Джерело:

6 метрів це дохріна "кукурузник"
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14.10.2024 13:04 Відповісти
 
 