Невідомі БПЛА 17 днів стежили за військовими базами США. Підозрюють РФ та Китай, - WSJ

Над військовими базами США в Ленглі (Канада) та Норфолку (графство на сході Англії) фіксували групи БПЛА. Їх помічали й раніше, але цей випадок особливий тим, що спостереження було тривалим.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

Зазвичай БПЛА з'являлися після заходу сонця. Наразі невідомо, чиї саме вони, але є припущення, що до цього причетні Росія чи Китай, що могли перевіряти реакцію військових США.

Американські військові не вживали заходів, оскільки не мали дозволу збивати БПЛА, якщо вони не становлять безпосередньої загрози. За даними свідків, повітряні цілі були близько 6 метрів завдовжки та летіли зі швидкістю 160 км/год, створюючи шум, схожий на звук газонокосарки.

Про це також повідомили президенту Джо Байдену.

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