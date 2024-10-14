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Россияне загоняют студентов на ВОТ в отряды "дружинников", - Центр нацсопротивления

Окупанти на ТОТ заганяють студентів до загонів

Россияне продолжают формировать сеть "дружинников" на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты пытаются запугать украинцев, что в случае освобождения территорий все они будут объявлены коллаборационистами. Для этого они формируют коллективные "добровольные" движения, чтобы создать "круговую поруку"", - говорится в сообщении.

Как отметили в ЦНС, на этот раз в отряды "дружины" согнали студентов фейковых учебных заведений из Мелитополя и Бердянска.

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"Студентам пообещали дополнительные выплаты в случае вступления в формирование и упрощенное обучение. За набор в милитарные отряды отвечало движение "юг молодой", которое финансируется правительством РФ и оккупационные администрации", - рассказали в ЦНС.

Автор: 

оккупация (10187) студенты (672) Центр национального сопротивления (574)


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Топ комментарии
+7
Заздрю такій організованій роботі від садочку до армії.
Не то шо у нас мамині царапинки тільки на концерті можуть волати "я не здамся без боюююююююююююю...................".
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14.10.2024 16:09
+3
Сходинка до арміі
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14.10.2024 16:06
+2
І до чого ця "робота" привела? Війна і життя на зоні, фактично. Не треба так зневажливо про людей. Захистили Україну люди, які натовпами штурмували воєнкомати. А чому зараз така ситуація - послухайте/подивіться Остапа Дроздова - "Це агонія системи примусу" - він все чітко розклав по поличках там
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14.10.2024 16:44
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Сходинка до арміі
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14.10.2024 16:06 Ответить
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14.10.2024 17:04 Ответить
І до Кайданної Народної Донецької Республіки(КНДР)
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14.10.2024 17:29 Ответить
"Росіяни заганяють студентів на ТОТ..." Джерело:

Куди заганяють?
Журналюшки продовжують думати дупою.
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14.10.2024 16:08 Ответить
Заздрю такій організованій роботі від садочку до армії.
Не то шо у нас мамині царапинки тільки на концерті можуть волати "я не здамся без боюююююююююююю...................".
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14.10.2024 16:09 Ответить
І до чого ця "робота" привела? Війна і життя на зоні, фактично. Не треба так зневажливо про людей. Захистили Україну люди, які натовпами штурмували воєнкомати. А чому зараз така ситуація - послухайте/подивіться Остапа Дроздова - "Це агонія системи примусу" - він все чітко розклав по поличках там
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14.10.2024 16:44 Ответить
За рекомендацію Дроздова лайк. Але більшості не заходять реалістичні оцінки і погляди, більшість дивиться гімномарафон і тих, хто в унісон з владою співає (або не критикує дуже явно).
Сумно все це...
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14.10.2024 18:46 Ответить
Так, нажаль... Але більше ще сумно від цієї агресії до всіх, хто просто має іншу думку. Агресія і ненависть
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14.10.2024 23:39 Ответить
"За набір у мілітарні загони відповідав рух "півень молодий"... Джерело:

Гарний рух, а це його курчата?
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14.10.2024 16:13 Ответить
Росіяни продовжують формувати мережу "дружинників"

Якщо в лапках - тобто, не дружинників?
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14.10.2024 16:13 Ответить
Скільки ж на тому ТОТ неадекватних "громадян" ?!
Якій нормальній людині прийде у голову вступати до "вишу" на ТОТ, що то за батьки такі у цих "студентів".
Якийсь морок людства...
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14.10.2024 16:26 Ответить
Почекуни!
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14.10.2024 20:00 Ответить
Та навіть не в тому справа. Ну кому потрібен диплом луганського вишу? Це ж туалетний папір і просраний час для молодої людини.
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14.10.2024 21:45 Ответить
і шо вони не волають там про порушення іх канституціонихправ??...Отож
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14.10.2024 16:38 Ответить
А на вільній Україні допомоги поліція не потребує? Існували і в нас ГО які за статутом охороняли громадський порядок на вулицях міст та селищ. Кануло в Лєту.
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14.10.2024 16:47 Ответить
Достатньо того що вони там вступили до вишу...де буде визнано той папірець крім паРаші? тобто вони вступили СВІДОМО...от же в поліцаї-колаборанти вони фактично теж пішли СВІДОМО
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14.10.2024 16:59 Ответить
 
 