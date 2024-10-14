Россияне загоняют студентов на ВОТ в отряды "дружинников", - Центр нацсопротивления

Россияне продолжают формировать сеть "дружинников" на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты пытаются запугать украинцев, что в случае освобождения территорий все они будут объявлены коллаборационистами. Для этого они формируют коллективные "добровольные" движения, чтобы создать "круговую поруку"", - говорится в сообщении.

Как отметили в ЦНС, на этот раз в отряды "дружины" согнали студентов фейковых учебных заведений из Мелитополя и Бердянска.

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"Студентам пообещали дополнительные выплаты в случае вступления в формирование и упрощенное обучение. За набор в милитарные отряды отвечало движение "юг молодой", которое финансируется правительством РФ и оккупационные администрации", - рассказали в ЦНС.