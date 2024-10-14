Россияне загоняют студентов на ВОТ в отряды "дружинников", - Центр нацсопротивления
Россияне продолжают формировать сеть "дружинников" на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты пытаются запугать украинцев, что в случае освобождения территорий все они будут объявлены коллаборационистами. Для этого они формируют коллективные "добровольные" движения, чтобы создать "круговую поруку"", - говорится в сообщении.
Как отметили в ЦНС, на этот раз в отряды "дружины" согнали студентов фейковых учебных заведений из Мелитополя и Бердянска.
"Студентам пообещали дополнительные выплаты в случае вступления в формирование и упрощенное обучение. За набор в милитарные отряды отвечало движение "юг молодой", которое финансируется правительством РФ и оккупационные администрации", - рассказали в ЦНС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Куди заганяють?
Журналюшки продовжують думати дупою.
Не то шо у нас мамині царапинки тільки на концерті можуть волати "я не здамся без боюююююююююююю...................".
Сумно все це...
Гарний рух, а це його курчата?
Якщо в лапках - тобто, не дружинників?
Якій нормальній людині прийде у голову вступати до "вишу" на ТОТ, що то за батьки такі у цих "студентів".
Якийсь морок людства...