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Новини
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Росіяни заганяють студентів на ТОТ до загонів "дружинників", - Центр нацспротиву

Окупанти на ТОТ заганяють студентів до загонів

Росіяни продовжують формувати мережу "дружинників" на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти намагаються залякати українців, що у разі звільнення територій всі вони будуть оголошені колаборантами. Для цього вони формують колективні "добровільні" рухи, аби створити "кругову поруку"", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ЦНС, цього разу до загонів "дружини" зігнали студентів фейкових навчальних закладів з Мелітополя та Бердянська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти мобілізували до своєї армії 250 студентів університету в окупованому Луганську, - ОВА

"Студентам пообіцяли додаткові виплати у разі вступу до формування та спрощене навчання. За набір у мілітарні загони відповідав рух "південь молодий", який фінансується урядом РФ та окупаційні адміністрації", - розповіли в ЦНС.

Автор: 

окупація (6740) студенти (442) Центр національного спротиву (826)


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Топ коментарі
+7
Заздрю такій організованій роботі від садочку до армії.
Не то шо у нас мамині царапинки тільки на концерті можуть волати "я не здамся без боюююююююююююю...................".
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14.10.2024 16:09
+3
Сходинка до арміі
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14.10.2024 16:06
+2
І до чого ця "робота" привела? Війна і життя на зоні, фактично. Не треба так зневажливо про людей. Захистили Україну люди, які натовпами штурмували воєнкомати. А чому зараз така ситуація - послухайте/подивіться Остапа Дроздова - "Це агонія системи примусу" - він все чітко розклав по поличках там
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14.10.2024 16:44
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Сходинка до арміі
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14.10.2024 16:06 Відповісти
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14.10.2024 17:04 Відповісти
І до Кайданної Народної Донецької Республіки(КНДР)
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14.10.2024 17:29 Відповісти
"Росіяни заганяють студентів на ТОТ..." Джерело:

Куди заганяють?
Журналюшки продовжують думати дупою.
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14.10.2024 16:08 Відповісти
Заздрю такій організованій роботі від садочку до армії.
Не то шо у нас мамині царапинки тільки на концерті можуть волати "я не здамся без боюююююююююююю...................".
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14.10.2024 16:09 Відповісти
І до чого ця "робота" привела? Війна і життя на зоні, фактично. Не треба так зневажливо про людей. Захистили Україну люди, які натовпами штурмували воєнкомати. А чому зараз така ситуація - послухайте/подивіться Остапа Дроздова - "Це агонія системи примусу" - він все чітко розклав по поличках там
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14.10.2024 16:44 Відповісти
За рекомендацію Дроздова лайк. Але більшості не заходять реалістичні оцінки і погляди, більшість дивиться гімномарафон і тих, хто в унісон з владою співає (або не критикує дуже явно).
Сумно все це...
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14.10.2024 18:46 Відповісти
Так, нажаль... Але більше ще сумно від цієї агресії до всіх, хто просто має іншу думку. Агресія і ненависть
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14.10.2024 23:39 Відповісти
"За набір у мілітарні загони відповідав рух "півень молодий"... Джерело:

Гарний рух, а це його курчата?
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14.10.2024 16:13 Відповісти
Росіяни продовжують формувати мережу "дружинників"

Якщо в лапках - тобто, не дружинників?
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14.10.2024 16:13 Відповісти
Скільки ж на тому ТОТ неадекватних "громадян" ?!
Якій нормальній людині прийде у голову вступати до "вишу" на ТОТ, що то за батьки такі у цих "студентів".
Якийсь морок людства...
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14.10.2024 16:26 Відповісти
Почекуни!
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14.10.2024 20:00 Відповісти
Та навіть не в тому справа. Ну кому потрібен диплом луганського вишу? Це ж туалетний папір і просраний час для молодої людини.
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14.10.2024 21:45 Відповісти
і шо вони не волають там про порушення іх канституціонихправ??...Отож
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14.10.2024 16:38 Відповісти
А на вільній Україні допомоги поліція не потребує? Існували і в нас ГО які за статутом охороняли громадський порядок на вулицях міст та селищ. Кануло в Лєту.
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14.10.2024 16:47 Відповісти
Достатньо того що вони там вступили до вишу...де буде визнано той папірець крім паРаші? тобто вони вступили СВІДОМО...от же в поліцаї-колаборанти вони фактично теж пішли СВІДОМО
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14.10.2024 16:59 Відповісти
 
 