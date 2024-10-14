Росіяни заганяють студентів на ТОТ до загонів "дружинників", - Центр нацспротиву
Росіяни продовжують формувати мережу "дружинників" на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти намагаються залякати українців, що у разі звільнення територій всі вони будуть оголошені колаборантами. Для цього вони формують колективні "добровільні" рухи, аби створити "кругову поруку"", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в ЦНС, цього разу до загонів "дружини" зігнали студентів фейкових навчальних закладів з Мелітополя та Бердянська.
"Студентам пообіцяли додаткові виплати у разі вступу до формування та спрощене навчання. За набір у мілітарні загони відповідав рух "південь молодий", який фінансується урядом РФ та окупаційні адміністрації", - розповіли в ЦНС.
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Куди заганяють?
Журналюшки продовжують думати дупою.
Не то шо у нас мамині царапинки тільки на концерті можуть волати "я не здамся без боюююююююююююю...................".
Сумно все це...
Гарний рух, а це його курчата?
Якщо в лапках - тобто, не дружинників?
Якій нормальній людині прийде у голову вступати до "вишу" на ТОТ, що то за батьки такі у цих "студентів".
Якийсь морок людства...