Росіяни заганяють студентів на ТОТ до загонів "дружинників", - Центр нацспротиву

Росіяни продовжують формувати мережу "дружинників" на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти намагаються залякати українців, що у разі звільнення територій всі вони будуть оголошені колаборантами. Для цього вони формують колективні "добровільні" рухи, аби створити "кругову поруку"", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ЦНС, цього разу до загонів "дружини" зігнали студентів фейкових навчальних закладів з Мелітополя та Бердянська.

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"Студентам пообіцяли додаткові виплати у разі вступу до формування та спрощене навчання. За набір у мілітарні загони відповідав рух "південь молодий", який фінансується урядом РФ та окупаційні адміністрації", - розповіли в ЦНС.